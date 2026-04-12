快訊

日職／終於等到！林安可首轟就是10局再見轟 第13場、50打席出爐

鄭麗文搭機返台！送機中共官員曝光…宋濤停機坪道別：後會有期

保健品開封後「乾燥劑」該不該留？ 藥師示警：9成人都做錯

聽新聞
0:00 / 0:00

白宮宴會廳工程暫准續建 法院要求釐清安全疑慮

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美國聯邦上訴法院裁定，總統川普提出的4億美元白宮宴會廳翻修計畫可暫時繼續進行，同時要求地方法院法官釐清有關國家安全的問題。

法新社報導，這項翻修計畫旨在白宮東廂原址興建一座大型宴會廳。

白宮東廂過去最著名的用途是作為第一夫人辦公室所在地，已於去年9月拆除。

根據今天發布的裁定，聯邦哥倫比亞特區巡迴上訴法院三名法官組成的合議庭以2比1裁定，允許川普政府在4月17日前繼續推動工程，並可「向最高法院尋求審查」。

這項命令也要求聯邦地方法院法官李昂（Richard Leon），釐清先前程序中關於白宮安全的問題。

李昂上個月曾下令停止施工，認為川普需取得國會批准才能進行這項工程。

里昂在裁定中指出，川普是白宮的「管理者」，但「並不是所有者！」

這起針對翻修計畫的訴訟，是由「國家歷史保存信託基金會」（National Trust for Historic Preservation）提出。

美國 最高法院 川普

延伸閱讀

美伊談判逾15小時卡在這議題！紐時揭現場氣氛 川普同步放話不在乎

川普15%關稅惹議 美貿易法庭審理

獅鷹環繞 金光閃耀 川普華府凱旋門設計曝光

北京調停？ 白宮證實：美中高層談伊朗議題

相關新聞

曼哈頓大中央車站白天持刀襲人 3人受傷、嫌遭警擊斃

紐約市曼哈頓42街大中央車站(Grand Central-42nd Street)地鐵站11日上午發生隨機持刀襲擊事件，一名男子在站內持砍刀接連傷及三名乘客，隨後遭警方開槍擊斃。紐約市警表示，案件屬隨機暴力事件，而另據知情人指出，一名傷者為亞裔長者。

徐仕煌前黑幫大佬守護社區 走出江湖回饋社會

在紐約華人聚居的法拉盛鬧區邊緣的一家修車廠，引擎的轟鳴聲和機油味充斥空間。順著狹窄的鐵樓梯往上，是「公共安全巡邏隊」(Public Safety Patrol, PSP)的辦公室。

「家長貸款」7月起每年上限2萬元 公立大學被迫補足缺口

川普政府限制學貸的新規定7月就將上路，其中家長供子女高等教育的貸款上限，迫使大學急著設法幫助家庭承擔更多費用來補足缺口，包括擴大籌款或是削減開支，提供更多獎學金，或是考慮自行設立貸款項目，尋求州級貸款機構的支持。但是補足缺口與學生對學貸的需求可能都遠遠超出大多數大學的能力。

史沃威爾性醜聞連環爆 同黨逼退

加州州長熱門參選人、現任民主黨聯邦眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)爆發性醜聞，有線電視新聞網(CNN)獨家報導，四名女性指控史沃威爾性行為不當。一名曾於2019年在史沃威爾辦公室實習的前員工控訴，2019年曾與史握威爾發生過非自願性接觸，離職後在2024年又與他相遇，幾杯黃湯下肚後，在醉酒情況下被帶到飯店性侵，導致她身上多處瘀青與私密處流血。

杭特拜登下戰帖 邀艾瑞克川普進行「鐵籠格鬥」

拜登家族與川普家族之間的樑子由來已久，兩位老爹在2020年總統大選一決過高下，現在拜登次子杭特(Hunter Biden)要挑戰川普長子小川普(Donald Trump Jr.)及次子艾瑞克(Eric Trump)來個「鐵籠格鬥」，就看對方是否敢接下戰書。

川普小兒子投資能量飲料 首波主打口味有鳳梨、椰子

拜倫．川普（Barron Trump）正為其飲料事業揭開序幕，旗下公司已開始預告首批產品口味。這位「第一公子」顯然準備進軍利潤豐厚的能量飲料市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。