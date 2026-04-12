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白宮宴會廳工程暫准續建 法院要求釐清安全疑慮
美國聯邦上訴法院裁定，總統川普提出的4億美元白宮宴會廳翻修計畫可暫時繼續進行，同時要求地方法院法官釐清有關國家安全的問題。
法新社報導，這項翻修計畫旨在白宮東廂原址興建一座大型宴會廳。
白宮東廂過去最著名的用途是作為第一夫人辦公室所在地，已於去年9月拆除。
根據今天發布的裁定，聯邦哥倫比亞特區巡迴上訴法院三名法官組成的合議庭以2比1裁定，允許川普政府在4月17日前繼續推動工程，並可「向最高法院尋求審查」。
這項命令也要求聯邦地方法院法官李昂（Richard Leon），釐清先前程序中關於白宮安全的問題。
李昂上個月曾下令停止施工，認為川普需取得國會批准才能進行這項工程。
里昂在裁定中指出，川普是白宮的「管理者」，但「並不是所有者！」
這起針對翻修計畫的訴訟，是由「國家歷史保存信託基金會」（National Trust for Historic Preservation）提出。
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