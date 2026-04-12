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阿提米絲2號完成繞月壯舉 太空人籲地球團結共生

中央社／ 休士頓11日綜合外電報導
阿提米絲2號。（美聯社） 馬雯婷
阿提米絲2號。（美聯社） 馬雯婷

美國太空總署阿提米絲2號（Artemis II）太空人今天對歷史性繞月任務表示驚嘆敬畏，他們說自己見證到地球如一片孤舟，漂浮在浩瀚的宇宙中，他們呼籲地球人應團結一體。

4位太空人完成了50多年來的首次繞月飛行，比過往任何人類足跡都要深入太空，他們在10日重返地球、平穩濺落於加州海岸。

在任務圓滿成功後，美國國家航空暨太空總署（NASA） 舉行慶祝會，太空人在記者會中發表談話。任務指揮官魏斯曼（Reid Wiseman）與太空人葛洛佛（Victor Glover）、韓森（Jeremy Hansen）和科克（Christina Koch）都出席。

科克呼籲世人共同擁抱人性。她說：「讓我震撼的其實不是地球本身，而是地球週遭那片無盡的黑暗；地球就像一艘救生孤舟，靜靜地漂浮在浩瀚宇宙中。」

科克表示：「我有一個新體悟：地球，大家就是一個團隊。」

4位太空人在任務中創下多項紀錄：葛洛佛是首位繞月的非裔太空人、科克是首位女性太空人，而加拿大籍的韓森則是首位非美國籍成員。

韓森則呼籲阿提米絲的粉絲們，看待自己就像是太空團隊的一分子。

韓森表示：「我想告訴你們，當你們仰望星空時，你們看到的不是我們（而是你們自己）。我們4人就像一面鏡子照映著你們。」

韓森說：「如果你喜歡你所看到的，那就看得再深入一點。那是你們。」

在深入太空並繞月飛行期間，阿提米絲太空人拍攝了數千張照片，蒐集了一系列令人驚嘆的影像。

他們也親眼目睹了日全食、隕石撞擊月球表面的壯觀景象。

太空總署署長艾薩克曼（Jared Isaacman）說：「世人會永遠銘記阿提米絲2號。我們再度親臨月球，童年的夢想成真，阿提米絲讓世人重拾信念，沒人會忘記這一刻。」

太空總署執行「阿提米絲計畫」，阿提米絲2號是首次的載人任務，計畫目標是在月球建立一個駐留基地，最終要建造一個可進一步探索宇宙的基地，包括對火星的探索。

太空總署希望最快能在2028年讓太空人登上月球表面。

太空人 月球 隕石

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