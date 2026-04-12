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賀錦麗批川普 考慮再戰2028

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

前年代表民主黨和川普角逐總統寶座的美國前副總統賀錦麗十日鬆口說，正考慮下屆二○二八年總統大選再度出馬。法新社同日報導說，這是她至今對可能再戰大選的最明確信號。

賀錦麗出席由非裔民權領袖夏普頓牧師創辦的民權組織「全國行動網絡」（ＮＡＮ）年會時，夏普頓直接問她會否再戰大選。

六十一歲的賀錦麗答道，「我可能會、可能會，我考慮中」。現場隨即傳來歡呼與叫好聲。她指稱，屆時將以誰能在二○二八年為美國人民做出最好貢獻來評估自己是否參選。

賀錦麗擔任前總統拜登副手，但前年民主黨內演出「換拜」戲碼，最後不敵川普，且以慘敗坐收。她曾任加州檢察長與聯邦參議員，二○二○年曾爭取民主黨內總統提名。

自去年一月卸任後就保持低調的賀錦麗十日在上述年會中說，「我在白宮西廂辦公室度過無數時光，離白宮橢圓辦公室僅幾步之遙。我也在橢圓辦公室和白宮戰情室度過無數時光。我清楚這份工作的本質和所需能力」。

賀錦麗十日也藉機對美國總統川普回任一年來的領導統御做出廣泛批評。她對群眾表示，美國現狀是行不通的，且這種情形對許多美國人來說已持續很久。

美國 白宮 拜登 賀錦麗 川普

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