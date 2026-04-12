川普15%關稅惹議 美貿易法庭審理

美國總統川普二月開徵百分之十的全球關稅。廿四個由民主黨執政的州政府及兩家中小企業為此聯合向美國國貿法庭提告。本案十日舉行聆訊，但合議庭並未宣布何時做出裁定。

川普去年回任後引用美國國際緊急經濟權力法（ＩＥＥＰＡ）加徵關稅，今年二月被聯邦最高法院裁定違憲違法後，即簽署行政命令援引一九七四年美國貿易法第一二二條，對外國輸美商品加徵百分之十的全球性關稅，不久再提高至百分之十五。

本案十日聆訊，由三位法官組成的合議庭審理。在共三小時的辯論中，兩造爭點在於對國際收支逆差的定義。一二二條款允許聯邦政府在「重大且嚴重國際收支失衡」或為了防止美元即將大幅貶值時，可對進口商品徵最高百分之十五的關稅，最長一五○天。

原告認為，一二二條款原意僅限對短期貨幣危機的緊急應對，並不適用長期存在的貿易逆差，日常貿易失衡並不符合國際收支失衡在經濟學上的定義，因此質疑川普行政命令違法。

川普政府則辯稱，百分之十全球性關稅是因應長期貿易逆差的合法手段，理由是美國進口長期大於出口，對經濟造成壓力。

司法部律師舒梅特主張，美國的「貿易逆差」導致更廣泛的「國際收支」逆差，並給美國造成「巨大且嚴重」的國際支付問題。