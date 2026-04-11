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美陸軍參謀長遭拔官 直呼「瘋子將把美軍帶向毀滅」媒體人直指川普

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

「一個瘋子即將把美軍帶向毀滅！」這是剛剛被炒魷魚的美國陸軍參謀長蘭迪·喬治上將，對著媒體吐露的感嘆。資深媒體人彭華幹指出，喬治上將雖然沒有明說，但能夠把他逼走的瘋子，只有川普

彭華幹撰文指出，川普要國防部長赫格塞斯執行命令，因為喬治上將一直否決川普要派遣美國大軍攻入伊朗本土的想法，覺得那將會是一場災難！所以，他成了絆腳石，必須移除！但是上將是打過海灣戰爭，阿富汗，伊拉克等等硬仗的鐵血將軍，此舉已經引起美國政壇與軍方的議論紛紛！

彭華幹說，最引人非議的，是上將被去職的真相，竟然是赫格塞斯要求喬治把最近應晉升少將的兩名黑人與兩名女性上校，從名單上移除，改派白人男性！喬治與陸軍部長丹尼爾雙雙反對，表示這將破壞軍人不問種族與性別出身的可貴傳統，使陸海空與陸戰隊等四個軍種的年輕軍官徹底絕望，更是有違美國從獨立以來只問勇氣，表現與大無畏的建軍精神！

彭華幹認為最誇張的是赫格塞斯連軍隊信什麼教都要管，由於自己是虔誠的福音派基督徒，他把原來的陸軍浸禮會牧師威廉少將趕走，然後請來基督教民族主義牧師威爾遜，這個人是專門鼓吹父權並圖謀剝奪女性投票權的，赫格大膽至此，是誰給他的底氣？

彭華幹感嘆，這就是美國立國以來追求的核心價值面臨一夕崩毀的危機，軍人晉升竟然不看能力而是背景，白人至上主義再次抬頭，還有性別歧視嗎。這要是在台灣，這種總統明天就會被轟下臺了，綠營啊！川普還是你的大神嗎？

彭華幹表示，45歲只做到中尉排長的赫格塞斯，竟然趕走61歲的四星上將。上將說的沒錯，這個瘋子再加上胡作非為的排長正將優良傳統的美軍，帶向毀滅的深淵！

聚傳媒

美國 陸軍 伊拉克 川普

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