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賀錦麗鬆口考慮再戰2028 稱現狀行不通
曾於2024年代表美國民主黨競選總統的前副總統賀錦麗（KamalaHarris）今天表示，她正考慮2028年再度逐鹿白宮，並稱現狀行不通。
綜合路透社和法新社報導，賀錦麗出席由民權領袖夏普頓（Al Sharpton）牧師創辦的全國行動網絡（National Action Network）大會，夏普頓直接問她是否會再次參選。
賀錦麗回應：「我可能會，我可能會，我正在考慮。」紐約市現場聽眾歡呼叫好。
賀錦麗還表示，她會以誰能在2028年「為美國人民」做出最好貢獻為前提評估是否參選。
賀錦麗在前總統拜登（Joe Biden）任內擔任副總統，2024年總統大選敗給川普。她先前曾任加州檢察長與聯邦參議員等職，2020年也曾爭取民主黨總統提名但未果。
賀錦麗說：「我在白宮西廂（West Wing）辦公室度過無數時光，離橢圓形辦公室（Oval Office）僅幾步之遙。我也在橢圓形辦公室、戰情室（SituationRoom）度過無數時光。我清楚這份工作的本質與所需的能力。」
賀錦麗利用這個場合對川普的領導提出廣泛批評。她告訴群眾：「現狀行不通，而且這種情形對許多人來說已經持續很久。」
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