紐約遭醫療補助詐欺調查 川普政府承認誤用數據

川普政府近期承認，在用於對紐約州醫療補助(Medicaid)計畫展開詐欺調查的數據出現重大錯誤，引發醫療政策分析人員的質疑，認為聯邦政府在全國範圍內推動的大規模反詐欺行動，是否都是建立在不準確的結論之上；這也反映出外界對川普政府的常見批評，即先發動攻擊、再核實事實。

奧茲挨批「刻意歪曲事實」霍楚歡迎聯邦政府認錯

據美聯社報導，該錯誤出現在3月由聯邦醫療保險與醫療補助服務中心(CMS)主管奧茲(Mehmet Oz)發表的社群媒體影片、以及寫給紐約州長霍楚(Kathy Hochul)的信函中，他在信中宣布對紐約州展開詐欺調查。

奧茲聲稱，紐約州去年約有500萬人接受個人照護服務，這包括協助洗澡、梳洗及備餐等基本生活需求，相當於全州680萬名醫療補助受益人中的近四分之三，他在影片中表示，這種使用程度前所未有，並呼籲紐約州對其醫療補助計畫的使用做出交代。

然而，實際數據顯示使用該服務的人數約為45萬人，僅占總受益人的6至7%；CMS發言人克雷皮奇(Chris Krepich)後來向美聯社表示，該機構誤解了紐約州的計費編碼方式，隨即修正了分析方法。

他在聲明中指出，CMS將繼續與紐約州合作，確保數據準確並加強監督；不過他也表示，調查仍在進行中，聯邦政府仍對紐約在個人照護服務及醫療補助計畫的監管方式存有疑慮。

紐約州衛生廳發言人阿夸維瓦(Cadence Acquaviva)則批評奧茲的說法是「刻意歪曲事實」；霍楚發言人也表示，最初的指控「完全錯誤」，並歡迎聯邦政府如今肯承認錯誤。

對此非營利組織「財政政策研究所(Fiscal Policy Institute)」資深政策顧問金努坎(Michael Kinnucan)認為，這些數據其實只需一通電話便能釐清，說明聯邦政府的處理態度相當草率。

據悉，聯邦對紐約州的調查只是更大規模行動的一環，川普政府也已對包括加州、佛州、緬因州及明尼蘇達州等至少四個州展開類似醫療詐欺調查；隨著選民對生活成本問題的關注升高，這類反詐欺行動似乎也正持續擴大中。

此外，川普總統3月簽署行政令，成立跨聯邦福利計畫的反詐欺專責小組，由副總統范斯(JD Vance)領導；作為該計畫的一部分，政府曾暫停向明尼蘇達州撥付2億4300萬元醫療補助資金，引起該州提告。

此舉令專業人士擔憂，聯邦政府以對抗的方式處理詐欺問題，可能會讓本應合作解決的議題「政治化」。