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川普稱卸任前「橢圓辦公室60公尺內全赦免」 拜登先例讓政敵難批評

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普3月31日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令。歐新社
美國總統川普3月31日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令。歐新社

華爾街日報10日獨家報導，曾聽過相關發言的人士透露，美國總統川普多次承諾，將在卸任前赦免政府高層官員。

無條件赦免權是美國總統職權最廣泛的權力之一，川普二度就任總統後，運用赦免權的方式與歷任總統截然不同，至今已批准約1600項赦免，許多對象是盟友與金主，或透過關係找上門的人，且往往是在私下寒暄或打高爾夫後決定，部分赦免也引發跨黨派批評。相較之下，他第一任期簽署的赦免與減刑不到250件。

知情人士指出，川普在最近一次會議上開玩笑說：「我會赦免所有曾距離橢圓辦公室60公尺以內的人」，引來現場笑聲。不過，隨著他反覆提及這句話，赦免範圍似乎還在擴大。另一名今年稍早與川普會面的人士表示，他曾打趣說，要赦免所有距離3公尺以內的人。

部分知情人士表示，川普去年在橢圓辦公室旁的餐廳與顧問交談時曾表示，會在卸任前召開記者會，宣布大規模赦免，但他們並不清楚是否涉及針對特定人士或特定行為的具體赦免。

知情人士還露露，川普多次向白宮幕僚及其他政府官員提及赦免，尤其是在內部人員擔心可能因決策面臨起訴或國會調查。川普以經常開玩笑聞名，但之後往往會認真推動相關想法，而頻繁提及赦免也讓部分幕僚認為他是認真的。白宮發言人李維特表示：「總統的赦免權本來就沒有設限。」

前總統拜登也在任期結束前大規模赦免，包括多名高層官員及家人，以防他們可能遭川普政府的司法部調查，其中包括他的兒子杭特（Hunter Biden），以及長期領導國家衛生研究院的佛奇醫師（Dr. Anthony Fauci）。

拜登前幕僚表示，這打破既有常規，為川普提供一個可被利用的先例。曾擔任拜登通訊幕僚的拉羅薩（Michael LaRosa）表示：「拜登透過測試赦免權的界線開了一扇門，如今即使川普把門完全推開，我們也很難再批評他了。」

美國 白宮 拜登 川普

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