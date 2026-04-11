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美貿易代表：如果中國以違背美國利益方式介入伊朗問題 將使局勢複雜化

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。路透
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。路透

路透社報導，美國貿易代表葛里爾週五接受消費者新聞與商業頻道(CNBC)訪問時表示，美國正努力與中國保持穩定的關係，但如果北京以違背美國利益的方式介入伊朗問題，那將使局勢複雜化。

葛里爾也表示，他預計川普總統下個月將與中國國家主席習近平舉行一次良好的會晤。這次訪問距離華盛頓推出廣泛且有時反覆無常的全球關稅政策僅一年之隔。

葛里爾說，「我們兩國經濟的根本目標截然不同。但我們仍然可以找到實現經濟穩定的方法。如果中國以損害美國利益的方式介入伊朗事務，那顯然會使情況變得複雜，而消除這種影響是中國的責任。」

他說，他認為對待中國需要記住的一點是，儘管美國正在努力與中國保持穩定，尤其是在貿易和經濟方面，但並非所有與中國相關的挑戰都能得到解決。

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