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OpenAI執行長舊金山豪宅遭丟汽油彈 犯嫌落網
熱門聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI表示，執行長阿特曼（SamAltman）位於舊金山的豪宅今天遭人丟擲汽油彈，警方同時宣布逮捕一名犯嫌。
法新社報導，這起事件並未造成人員受傷，OpenAI拒絕證實執行長當時是否在家。
阿特曼住家遇襲不久後，OpenAI舊金山總部也接獲縱火威脅，這兩起事件顯然出自同一男子，犯案動機目前尚不清楚。
不過，隨著人工智慧（AI）在職場與美國軍方的應用日益普及，阿特曼的知名度也跟著提升，外界擔憂這項技術可能嚴重擾亂就業模式，並引發不可逆轉的社會變革。
舊金山是科技發展重鎮，當地警方表示，他們是在接獲報案指稱有人企圖縱火焚燒這棟豪宅大門後，派員趕赴現場。舊金山警察局發布聲明表示，警員於凌晨4時過後不久被派往這棟住宅。
舊金山警察局表示：「抵達現場後，警方得知有一名身分不明的男子朝一棟住宅投擲燃燒性破壞裝置，導致外圍大門起火。犯嫌隨後徒步逃離現場。」
不久後，他們接獲報案前往OpenAI辦公室，現場有一名男子正在發出威脅。
舊金山警察局在聲明中表示：「警察抵達現場時，認出那個男子與稍早事件中的犯嫌為同一人，立即將他逮捕。」警方未公布落網男子的姓名，僅表示年齡為20歲。
OpenAI發言人證實執行長住家遇襲以及舊金山總部接獲威脅的消息，並向法新社表示：「我們非常感謝舊金山警察局的迅速反應，以及市府在維護員工安全方面給予的支持。犯嫌已經遭逮捕，我們正在協助執法單位調查。」
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