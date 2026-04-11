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美第一夫人梅蘭妮亞：與「淫魔」艾普斯坦沒有任何瓜葛

聯合報／ 記者胡玉立、編譯王若馨／綜合報導
美國第一夫人梅蘭妮亞。路透
美國第一夫人梅蘭妮亞。路透

美國第一夫人梅蘭妮亞九日突在白宮發表聲明，澄清與已故美國性犯罪富豪艾普斯坦沒任何瓜葛。她在白宮大廳宣讀的聲明中，除了強調「我不是愛普斯坦的受害者；將我和可恥的艾普斯坦連結在一起的謊言，今天必須結束」，也呼籲美國國會為受害者舉行公開聽證會。

梅蘭妮亞以約五分鐘宣讀聲明，過程中顯得很緊張、全身顫抖，大多低頭看稿，且沒回答任何問題就離開。

尚不清楚促使梅蘭妮亞此時大動作出面澄清的主因。白宮的社媒Ｘ帳戶，轉發第一夫人帳戶發布的聲明影片，但沒任何文字。川普接受美國新聞頻道ＭＳ ＮＯＷ簡短採訪時指稱，對她的聲明事先不知情，但「她不認識艾普斯坦」。

梅蘭妮亞說，和律師正反擊有關她與艾普斯坦的「毫無根據謊言」。她還說，「我從來沒和艾普斯坦做過朋友。因為紐約市和佛州棕櫚灘的社交圈很常重疊，川普和我有時會受邀參加與艾普斯坦同場的派對」。

梅蘭妮亞聲稱，與艾普斯坦或艾普斯坦的共犯兼女友麥斯威爾沒任何關係，這有必要予以澄清；自己回覆麥斯威爾的電郵不過是「隨興通訊」；自己禮貌性回覆麥斯威爾的那封電郵，只是無關緊要的簡短留言。

在美國司法部公布的艾普斯坦案檔案中，有封二○○二年的電郵以「親愛的Ｇ！」開頭，並以「愛你，梅蘭妮亞」結尾，並稱讚收件人一篇關於ＪＥ（艾普斯坦姓名縮寫）的雜誌文章。

梅蘭妮亞並提到，「艾普斯坦沒將我介紹給川普」，二○○○年自己和川普參加一場活動時才首次見到艾普斯坦，當時對他的犯行也毫不知情；「我從不知道艾普斯坦對受害者施虐，也從未以任何身分參與其中；我從未因艾普斯坦的性販運、侵害未成年人或其他可憎行為的相關罪行而被起訴或定罪。我從未搭過艾普斯坦的私人飛機，也從未去過他的私人島嶼」。

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