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美媒：川普放軟對陸姿態 邊緣化鷹派國安顧問

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國總統川普第二任期對中國大陸採取更緩和的態度，對陸鷹派日漸被邊緣化。（美聯社）
美國總統川普第二任期對中國大陸採取更緩和的態度，對陸鷹派日漸被邊緣化。（美聯社）

美國總統川普第二任期對中國大陸採取更緩和的態度，對陸鷹派日漸被邊緣化。在此同時，隨著伊朗戰爭耗盡美國在中東飛彈防禦系統的關鍵部分，美方在重建武器庫方面對中國關鍵礦物的依賴，恐進一步削弱美方對中談判立場。

美國媒體指出，川普政府1月發布修訂後的「國防戰略」顯示，川普2.0在對中政策、貿易措施和論調上，出現重大轉變。據該文件的非機密版本，「川普總統尋求與中國建立穩定的和平、公平的貿易和相互尊重的關係」。

川普去年在上任一個月後公布「美國優先投資政策」，不過，據傳他後來決定不願推行其中許多限制措施。川普隨後又在4月解僱數名被視為對陸鷹派的國安顧問。另據知情的現任和前任美國官員，去年10月釜山的「川習會」以來，川普政府已暫停對中加徵高關稅、放棄懲罰被認定對美構成安全風險的陸企，並告知官員降低對中言論姿態，部分目的是為5月的川習會鋪路。

幾名國安官員表示，伊朗戰爭進一步削弱了美國對北京的談判立場。政治新聞網站Politico分析，這場戰爭耗盡了美國在中東地區飛彈防禦系統的關鍵部分，該系統的一個關鍵組件是「鎵」，此關鍵礦物也被用在半導體等高科技產品的加工，且幾乎被中國壟斷。美國若要重建武器庫，將仰賴中國，對鎵需求增加，將進一步增強中國的談判地位。北京已證實願意限制鎵出口。

不過，一些中國問題觀察人士稱，川普政府如今轉趨溫和的姿態是一種「戰術性休戰」，而非「戰略性轉變」，稱兩國可能會回到激烈的經濟競爭。

美國貿易代表葛里爾9日指出，禁止使用受關注外國實體（FEOC）聯網汽車技術和軟體的規定，將在未來12至18個月內生效，「且不會有任何改變」，預料對許多陸企在美國車市立足構成重大障礙。

聯邦通訊委員會（FCC）同日也說，擬禁止中國三大電信業者在美營運資料中心，並可能禁止其他電信商與這些業者互聯；此外，也打算禁止所有中國實驗室為在美國使用的智慧手機、相機和電腦等電子設備提供測試服務。

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