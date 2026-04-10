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AI攻防能力驚人 Anthropic新模型引發美銀行業戒備

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

兩名知情人士今天指出，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）本週緊急召集多家銀行執行長開會，警告Anthropic最新人工智慧（AI）模型帶來的資安風險。

路透社報導，新創公司Anthropic本週稍早推出功能強大的Mythos模型，但未全面開放發布，理由是擔心Mythos可能暴露先前未知的資安漏洞。

Anthropic表示，Mythos具備辨識並利用「所有主要作業系統與主要網頁瀏覽器」弱點的能力。

Anthropic上週表示，正就這個模型的「網路攻防能力」與美國政府官員持續磋商。

知情人士也證實，Anthropic在這個模型發布前，已主動向美國高層官員及關鍵產業利害關係人簡報Mythos能力。

Anthropic表示，Mythos初期將僅限微軟（Microsoft）和谷歌（Google）等約40家科技公司使用。

一名消息人士指出，這場由美國財政部主持的會議，目的是確保銀行業了解Mythos及類似模型帶來的風險，並採取措施保護系統安全。

彭博（Bloomberg News）率先報導此事，披露與會者包括花旗（Citigroup）、摩根士丹利（MorganStanley）、美國銀行（Bank of America）、富國銀行（Wells Fargo）和高盛集團（Goldman Sachs）等執行長。

高盛與聯準會拒絕評論；美國財政部、相關銀行與Anthropic則尚未回應置評請求。

摩根 微軟 Google

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