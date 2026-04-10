美法官裁定五角大廈違反命令 應恢復媒體採訪權限

美國聯邦法官今天裁定，五角大廈未遵守法院命令恢復媒體採訪權，除駁回加嚴的限制規定外，更要求開放「紐約時報」與所有受規範媒體重回五角大廈採訪。

美國總統川普政府上任後，五角大廈限縮媒體採訪權，去年10月起要求記者不得在報導中揭露未經批准發布的消息，否則將撤銷其通行證。此舉形同要媒體讓出報導決定權，引發媒體強烈反彈，數十名記者交還通行證。

法新社報導，「紐約時報」（New York Times）隨後提起訴訟，聯邦法院今年3月裁定五角大廈去年採訪新制違憲，不料五角大廈卻祭出更嚴格的限制措施。

法官佛里曼（Paul Friedman）今天在裁定書中指出：「就在法院命令發布後的下一個工作日，國防部宣布立即關閉『記者走廊』，那是記者多年來在五角大廈工作的區域。」

五角大廈更全面禁止記者在沒有官方陪同的情況下進入，並表示將在「附屬設施」提供新的工作空間。

數十年來，來自各大媒體並經認證的記者均持有通行證，可在五角大廈部分區域自由進出，與官員及公共事務人員交流，但國防部卻以安全風險作為加強限制的理由。

佛里曼在裁定書中寫道，這些變本加厲的限制「並非出於安全考量，也不是為了履行先前的承諾，顯然意在架空本法院命令的法律效力」，要求國防部必須允許「紐約時報」記者及「所有受規範當事人」進入五角大廈。

五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）今天在社群平台X上寫道：「國防部不認同法院裁決，打算提出上訴。」