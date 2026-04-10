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小川普護航？中遠大醫藥投資美新創 成功避開國安指控

世界日報／ 編譯陳韻涵盧炯燊／綜合報導
路透報導，中國遠大醫藥集團聘用與小唐納川普（右）有關的遊說公司，成功避開國安指控，保住投資。（美聯社）
路透報導，中國遠大醫藥集團聘用與小唐納川普（右）有關的遊說公司，成功避開國安指控，保住投資。（美聯社）

公開文件顯示，中國遠大醫藥集團(Grand Pharmaceutical Group)聘請與川普總統長子小川普(Donald Trump Jr.)交情甚篤的遊說公司Checkmate，成功在美國國安審查爭議中占上風，避免遭撤除對美國新創公司FastWave的投資案；這對中國企業在美投資案例現況而言，實屬罕見勝利。

路透獨家報導，遠大醫藥2021年投資明尼蘇達州新創公司「FastWave」1200萬元，FastWave之後研發出一種利用雷射治療動脈鈣化的特殊導管。

美方規定，雷射技術具有軍民兩用潛力，不得出口中國，這筆投資長期遊走於商業糾紛與國安風險的灰色地帶。

FastWave起初歡迎遠大醫藥的投資，後來指控遠大醫藥可能竊取其關鍵智慧財產，並透過持有的40%股分所附帶的融資否決權阻礙公司募資。

FastWave宣稱在遠大醫藥的官網上發現一則新聞稿，揭露其與FastWave中國競爭對手江蘇臻億醫療科技(Jiangsu Zhenyi Medical Technology)合作。

遠大醫藥律師比亞洛斯(Jeff Bialos)表示，遠大醫藥僅為該公司代銷產品，並未違反任何承諾。

2025年，FastWave向美國外國投資委員會(CFIUS)申請國安審查，希望迫使遠大醫藥出售持股或轉為被動投資人。

今年1月底，CFIUS以「無關國安」為由，駁回FastWave的申請，且未對國安風險作出任何實質評估。

兩名知情人士透露，遠大醫藥聘請的遊說公司Checkmate年初安排比亞洛斯與當時甫上任的CFIUS主席皮克頓(Chris Pilkerton)會面；比亞洛斯強調兩間公司涉入單純的商業糾紛，而非國安疑慮。

相較之下，FastWave的律師同月兩度要求與皮克頓通電話，卻只聯繫到一般工作人員。

文件顯示，遠大醫藥去年12月聘請Checkmate，並支付三萬元處理CFIUS相關事宜約兩周。

CFIUS隨後以FastWave的主張含有「重大虛假陳述」內容為由駁回調查申請。FastWave執行長尼爾森(Scott Nelson)批評，CFIUS的程序「不透明且嚴重違規」，讓FastWave難以保護其關鍵技術；該公司目前已瀕臨破產，無力再次提出申請。

Checkmate的負責人是麥克道爾(Ches McDowell)，他於2016年在一場保守派晚宴上結識小川普，並以提供狩獵之旅穩固友誼，兩人自2021年起在北卡羅來納州共同持有房產，社群媒體上也公開許多一同打獵的照片。

川普 國安

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