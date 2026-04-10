梅蘭妮亞突聲明與艾普斯坦無瓜葛 媒體猜：新聞爆出前想先發制人

第一夫人梅蘭妮亞．川普9日公布聲明表示，她從未與聲名狼藉的淫魔艾普斯坦有任何關係。各界紛紛猜測，為何梅蘭妮亞會突然選在這時候發表聲明，因為近期並沒有新的爆料或報導將她與艾普斯坦直接聯繫起來。

天空新聞（Sky News）駐美記者史東（Mark Stone）形容梅蘭妮亞這次發言「極其不尋常」。他說：「我想不出有哪位第一夫人曾經發表過類似的聲明。」

他補充道：「我們事先知道她會發表聲明，但完全不知道內容是什麼，而她談的是一個一直受關注卻未被正面處理的問題。」

史東指出，長期以來一直有傳聞稱川普夫人與艾普斯坦之間存在某種關係，「她決定搶先回應這些傳聞，也可能是在為未來可能曝光的更多內容做準備。」

他進一步表示：「她的說法及語氣顯示，她可能是在提前回應尚未公開的報導。」

當被問及梅蘭妮亞為何選擇此時發聲時，史東表示：「這是一個很好的問題，我也不確定。但從她的語氣以及她提到網路上流傳許多偽造圖片，並提醒『對所看到的內容保持謹慎，這些說法完全不實』來看，白宮與政府內部可能擔心會有更多電子郵件曝光，而這些內容可能看起來像是在牽連川普夫人。」

這則看似突如其來的聲明，出現在川普總統及其政府似乎終於走出圍繞艾普斯坦長達一年多的爭議之際，特別是伊朗戰爭現在已成為華盛頓的關注焦點。

第一夫人的這番言論，幾乎可以確定再次將這一事件推回政治聚光燈下，儘管川普此前曾敦促公眾與媒體將此案翻篇。

紐約郵報報導，網路充斥各種揣測，認為梅蘭妮亞是搶先回應即將曝光的新聞。第一夫人辦公室在被問及為何選擇9日發表艾普斯坦的聲明時，指向她的公開說法。

「第一夫人現在發聲，是因為忍無可忍了，」她的高級顧問貝克曼（Marc Beckman） 表示，「這些謊言必須停止。現在是時候讓公眾與媒體關注她作為第一夫人的卓越成就、她對他人生活帶來的正面影響，以及她對國家的承諾。」

梅蘭妮亞積極捍衛名聲。她在聲明中反駁了作家沃爾夫（ Michael Wolff） 的說法，後者曾聲稱，是艾普斯坦將她介紹給川普。在第一夫人因其關於她與艾普斯坦的報導威脅提出10億元的訴訟後，沃爾夫對她提起反訴訟。

梅蘭妮亞針對其他人的法律行動也很強硬，曾成功迫使新聞網站The Daily Beast以及民主黨策士卡維爾（James Carville） 撤回相關報導並公開道歉，這些報導同樣涉及她與艾普斯坦的關係。