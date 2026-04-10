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牙買加飛紐約班機乘客產子 國籍引熱議

世界日報／ 編譯尤寶琪／綜合報導
一名孕婦在加勒比海航空公司飛往紐約班機上生產，新生兒應否取得美國國籍，引起網民爭論。(路透)
一名孕婦在加勒比海航空公司飛往紐約班機上生產，新生兒應否取得美國國籍，引起網民爭論。(路透)

一架從牙買加飛紐約紐約甘迺迪國際機場 (John F. Kennedy International Airport)的定期航班，落地時班機上比起飛時多了一名乘客；原因是一名女子在途中分娩，產下一名嬰兒，並引爆這名新生兒的國籍爭議。

根據加勒比航空(Caribbean Airlines)的新聞稿，這起「醫療事件」發生在3日從牙買加金斯頓(Kingston)起飛的加勒比航空班機上。

新聞稿寫到：「抵達目的地後，醫護人員立即對母子二人進行了照顧，並提供必要的護理。」航空公司的聲明並未說明嬰兒的性別，也未提及嬰兒是在這趟四個小時的飛行途中何時出生的。

根據哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)取得的紀錄顯示，航號BW005飛行人員與皇后區機場塔台間的通話中，一名航空交通管制員(air traffic controllers)還風趣地建議，將新生兒取名為「甘迺迪」。

但這嬰兒的出生，隨即引發了關於其公民身分的辯論，由於缺乏關於其父母身分以及嬰兒出生時飛機所在位置的信息，該嬰兒的公民身分仍然不明。

如果父母有一方是美國公民，那麼孩子出生後也會成為美國公民；否則，將適用美國國務院發布的公民法。

依法規定，美國領空與其領海範圍相同，即海岸線12海浬以內；「適用於船舶的規則顯然同樣適用於飛機」。根據公民法，「在美國境內或飛越美國領空的飛機上出生的孩子，將在出生時獲得美國公民身分。一般來說，『美國海關與邊境保護局』(U.S. Customs and Border Protection，CBP)會要求提供能證明嬰兒出生時間和飛機所在經度與緯度的文件。」

一名網友稱，「這正是一個很好的例子，說明為什麼最高法院應該裁定川普限縮出生公民權的行政令合法有效。這並非個別案例，而是每天都在發生的情況。非公民知道能在美國生下孩子，等於中了樂透。」

航空公司通常允許懷孕28周以上有醫生許可的孕婦搭乘飛機，但限制懷孕36周的孕婦搭乘；加勒比海航空公司的政策則是允許孕婦在懷孕32周前，無需醫生許可即可乘機。

飛機 嬰兒 國籍 懷孕 美國公民 孕婦

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