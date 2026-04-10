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貝聿銘設計唯三私宅之一 德州福和石油家族開價2200萬

世界日報／ 記者胡玉立／綜合報導

已故美籍華裔建築師貝聿銘（I.M. Pei）以設計巴黎羅浮宮金字塔等世界地標聞名於世，他生前只設計過三棟私人住宅，其中一棟即將在德州上市；該棟面積約1萬9000平方呎的豪宅，開價2200萬元，是福和市（Fort Worth）目前公開出售的最貴住宅。

這棟住宅建於1969年，是貝聿銘為石油和銀行業女繼承人安妮·伯內特·坦迪（Anne Burnett Tandy）及其第四任丈夫查爾斯·坦迪（Charles Tandy）設計；自建成以來，一直由坦迪家族擁有。

華爾街日報報導，房產經紀公司Briggs Freeman Sotheby's International Realty經紀人莫林（Ashley Mooring）表示，坦迪住宅是貝聿銘設計的私宅中最大的一棟；它位於富裕的韋斯特弗山（Westover Hills）社區，占地約4英畝，共有7間臥室、3個廚房、3個客廳、2個餐廳、2個恆溫酒窖和一個藝廊。

坦迪夫婦生前喜歡社交娛樂且十分好客。貝聿銘1970年曾向「家居與花園」雜誌（House & Garden）表示，「坦迪夫人喜歡舉辦派對，需要很大空間；她需要一棟兩個人住起來很愜意，或容納兩三百人也很舒服的房子。」

查爾斯．坦迪1978年去世，安妮。坦迪1980年去世。莫林表示，這處房產一直是安妮的女兒瑪莉恩（Anne Marion）的住所，直到她在2020年去世。

據信，貝聿銘設計的另兩座私人住宅，一棟是位於華府的威廉·L·史萊頓住宅（William L. Slayton House），該住宅2009年以約260萬元售出；另一棟是貝聿銘為自己在紐約州卡托納（Katonah）建造，該住宅至今仍由其家族擁有。

貝聿銘於2019年去世，享年102歲。除了羅浮宮金字塔，貝聿銘的其他著名建築作品還包括：位於克里夫蘭的搖滾名人堂暨博物館（Rock & Roll Hall of Fame and Museum）、位於卡達首都多哈（Doha）的伊斯蘭藝術博物館（ Museum of Islamic Art）等。貝聿銘1983年獲普立茲克獎（Pritzker Prize），該獎項被廣泛認為是建築界最高榮譽。

貝聿銘 豪宅

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