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梅蘭妮亞突罕見發表公開談話 撇清與艾普斯坦關係

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

美國總統川普之妻梅蘭妮亞今天無預警罕見在白宮對著鏡頭發表談話，她否認對於已故美國性罪犯金融家艾普斯坦的性侵害行為有任何知情，也否認自己是艾普斯坦犯行的被害人。

法新社報導，美國司法部過去1年公布大量與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有關的檔案，其中有張廣為流傳的相片，是川普（Donald Trump）與梅蘭妮亞（Melania）在他們位於美國佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）與艾普斯坦和其性販運共犯麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）同框。

不過，梅蘭妮亞今天表示：「有關艾普斯坦對其被害人的侵害行為，我從來毫不知情。我從未以任何身分參與其中，我不是其中一員，也從未搭過艾普斯坦的飛機或造訪過他的私人島嶼。」

她還說：「我從未因艾普斯坦的性販運、侵害未成年人或其他可憎行為相關罪行，而遭到起訴或定罪。」

梅蘭妮亞並強調，她在認識艾普斯坦之前2年就已結識川普。她說：「我不是艾普斯坦的被害人，他並未將我介紹給川普。」

梅蘭妮亞表示，有關艾普斯坦和她的假影像和假說法已在社群媒體流傳多年，「小心你所以為的：這些影像和說法完全不實」。

她又說：「那些將我和可恥的艾普斯坦扯上關係的謊言，有必要在今天就此結束。...那些發表關於我的謊言的人，毫無道德標準、謙遜和尊重。」

目前尚不清楚，梅蘭妮亞為何決定發表這項公開談話。她也未提及任何針對她或艾普斯坦的具體指控。

梅蘭妮亞另敦促美國國會替艾普斯坦的被害人召開公開聽證會，讓他們「有機會在宣誓下作證」。

美國 白宮 川普

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