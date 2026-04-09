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以為對方溺水 佛州女子救上岸才知對方竟是雙屍命案主嫌

聯合新聞網／ 綜合報導
女子跳進海中救人，沒想到對方竟然是殺人兇手。示意圖／ingimage
女子跳進海中救人，沒想到對方竟然是殺人兇手。示意圖／ingimage

美國佛州一名女子在海邊晨跑時，救起一名疑似溺水的男子，沒想到對方竟是涉嫌槍殺妻子與其同事的兇嫌，離奇巧合曝光後引發關注。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生於3月24日，地點在佛州維羅海灘（Vero Beach）。女子貝琳達（Belinda，未公開姓氏）當時在海邊晨跑散步，突然聽見遠處傳來微弱呼救聲。她循聲望去，發現一名男子在海中掙扎，隨即衝入水中施救，並指導對方仰躺、順著海浪漂回岸邊。

獲救的男子是64歲的艾利斯（Jesse Scott Ellis）。他全身穿著衣物，在貝琳達協助下成功上岸。貝琳達關心對方狀況，艾利斯僅表示「太累了，以後不會再游那麼遠了」，還輕描淡寫地說自己準備去「放個長假」。當下貝琳達未起疑心，簡單道別後便離開現場。

沒想到貝琳達救起來的艾利斯其實是殺人兇手。據了解，艾利斯和妻子梅森（Stacie Mason）已經分居，案發當天梅森和同事奧利（Danny Ooley）在車內碰面，疑似發展婚外情，而艾利斯一氣之下對兩人連開21槍，造成兩人當場身亡。

警方指出，艾利斯應是預謀犯案，因為他在犯案後立刻駕駛皮卡車逃離現場，還將車輛棄置於附近的海灘公園。他疑似直接穿著衣服進入大西洋，游向外海。警方在車內發現多份類似遺書的文件，內容提及他長期失眠、無法進食，以及對生活的絕望，甚至留下帳戶資訊給子女。

目前艾利斯仍在逃亡，警方已對其發布通緝。對於自己曾出手相救的對象竟是命案嫌犯，貝琳達感到十分震驚。不過貝琳達也表示，「不管對方是誰，我都不可能見死不救」。原本只是一次單純的救援行動，卻意外牽扯進重大命案，讓這段短短幾分鐘的相遇，成為整起事件最諷刺的一幕。

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命案 美國 槍擊

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