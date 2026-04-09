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美法院加速審理Anthropic案 暫不阻戰爭部列黑名單

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

Anthropic法律戰受挫，上訴法院今天拒絕暫緩國安黑名單，但認同此案涉及AI倫理與軍權之重大矛盾，裁定加快這家AI新創與戰爭部之間的法律爭議審理進度。

路透社報導，哥倫比亞特區聯邦上訴法院今天暫時拒絕阻止五角大廈將Anthropic列為國安黑名單，這對川普政府是一項勝利；此前，另一個上訴法院在Anthropic提出的不同法律挑戰曾作出相反裁決。

上訴法院法官小組認為，雖然此舉可能對Anthropic造成財務損失，但相較之下，司法若干預戰爭部在現行軍事衝突中取得關鍵人工智慧技術的方式，影響更為重大，因此未同意暫緩相關措施。不過，法院同時指出，Anthropic對政府決定提出了「實質性挑戰」，應儘速釐清爭議。

此案源於五角大廈將Anthropic列為「國安供應鏈風險」，這類標籤過去多用於來自敵對國家的企業。一旦被列入名單，Anthropic將被排除在五角大廈合約之外，甚至可能擴大為整個聯邦政府的全面封殺。

Anthropic是熱門人工智慧助理Claude的開發商，該公司指控戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在將其列為國安供應鏈風險時逾越職權，原因是該公司拒絕移除其產品的部分使用限制。

Anthropic高層表示，這項認定可能使公司損失數十億美元的業務，並對聲譽造成傷害。

Anthropic發言人在今天裁決後的聲明中表示，公司有信心法院最終將認定該供應鏈風險標籤違法。

代理司法部長布蘭希（Todd Blanche）則在社群媒體發文，稱此裁決是軍事戰備的一項勝利。布蘭希表示：「軍事權力與作戰指揮權屬於三軍統帥與戰爭部，而非科技公司。」

這起訴訟是Anthropic針對赫格塞斯前所未見決定所提起的兩起案件之一。此前，Anthropic因安全與倫理疑慮，拒絕讓美軍將其AI聊天機器人Claude用於監控或自主武器系統。

赫格塞斯依據兩項不同法律發布命令將Anthropic列為風險對象，而Anthropic分別對這兩項措施提出挑戰。

加州聯邦法官已於3月下旬暫時阻止其中一項列管命令，認為政府可能因Anthropic對AI安全的立場而違法報復，並指相關決定「可能違法且武斷」。

Anthropic在訴訟中表示，政府因其對AI安全的立場進行報復，已侵犯美國憲法第一修正案保障的言論自由權。公司並指出，未獲得申辯機會，違反了第五修正案（Fifth Amendment）所保障的正當法律程序權利。

訴訟指出，這些認定不僅違法，也缺乏事實依據，且與軍方過去對Claude的正面評價相互矛盾。

司法部則表示，Anthropic拒絕取消相關限制，可能使五角大廈在如何使用Claude上產生不確定性，甚至可能在作戰期間導致軍事系統失效。

政府強調，其決定是基於Anthropic拒絕接受合約條款，而非其對AI安全的立場。

美軍 上訴法院 國安 AI

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