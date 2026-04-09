在美養孩子要多少錢？到18歲首破30萬 還不含大學費用

在美國，養一個小孩到18歲，到底要花多少錢？

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，養一個孩子到18歲，不包括大學費用，總共要花30萬3418元，平均每年1萬6857元。這是線上貸款市場LendingTree從2023年分析以來，首次破30萬元，比前一年增加約2%。

LendingTree參考人口普查局(Census Bureau)和勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)2024年的資料，以及其他各政府機關、非營利組織與學術機構的數據，以一對夫妻賺取家庭收入中位數約10萬元的典型開銷計算，並考慮稅務抵扣優惠。

若把大學教育費平均每年3.8萬元算進來，撫養子女開銷總金額還要多15.2萬元。

LendingTree首席消費金融分析師舒爾茨(Matt Schulz)在聲明中表示，「養一個孩子18年的成本已攀升至30萬元以上，費用持續增加給美國家庭帶來巨大的壓力。」

美國人養小孩經濟壓力愈來愈大。CBS在2月的民調顯示，77%的受訪者認為，現在養小孩比以前更難。許多父母準備不足，甚至因為要付托兒費等開銷而負債。

與大多數開銷一樣，地理位置很重要。LendingTree研究發現，阿拉斯加州、堪薩斯州與蒙大拿州這三個州的撫養成本較前一年增加超過20%，養小孩開銷最大在夏威夷州，預計在2026年，夏威夷家庭的養育支出將達到41萬2661元。

一些地區為家長減輕育兒負擔，研究指出，部分與兒童相關的開銷較去年有明顯減少。

像是今年嬰兒托育費估計1萬7264元，比前一年減少572元。LendingTree估計，孩子生下來頭五年的撫養平均成本為每年2萬9325元，減少0.3%。

Zillow網站資料顯示，現在養小孩的成本已接近房屋銷售價格中位數35.6萬元。