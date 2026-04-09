防堵國安漏洞 美擬禁中國實驗室檢測銷美電子產品

美國聯邦傳播委員會（FCC）今天表示，將於本月就一項提案進行表決，內容擬全面禁止中國實驗室檢測用於美國的智慧型手機、相機和電腦等電子設備。

此舉將進一步擴大先前針對北京的制裁行動。

路透社報導，FCC去年已禁止由中國政府擁有或控制的實驗室檢測銷往美國的電子產品，導致23家實驗室被禁。但FCC表示，絕大多數設在中國的檢測實驗室仍在檢測銷美電子產品。

FCC指出，約有75%的電子產品是在中國的實驗室進行檢測。FCC將於4月30日對這項提案進行表決，之後將考量公眾意見並敲定最終禁令。

FCC表示，在針對全面禁止中國實驗室檢測的提案進行最終表決前，將另案表決一項簡化審核流程的措施，鼓勵產品在美國境內或不具國安風險國家的實驗室進行測試。

這是華府針對技術與設備問題打擊中國的最新舉措。中國駐華府大使館未立即對此發表評論。

FCC本月3日提議禁止從一批特定製造商進口中國設備，在此之前，FCC已於2022年禁止批准新型號審核。

FCC在2021年將華為（Huawei）、中興通訊（ZTE）、海能達（Hytera）、海康威視（Hikvision）和大華科技（Dahua）等公司製造的電信和影像監控設備，列入構成美國國安風險的「受管制清單」（covered list）。

FCC曾於3日表示，正提議禁止進口清單上中國公司在2022年禁令前已獲准在美銷售的設備。

海康威視對此表示反對，認為FCC不應追溯移除先前合法的授權。

去年12月，FCC禁止所有新型號的中國製無人機進口，並於上月禁止進口新型號的中國製消費級路由器，這類裝置用於將電腦、手機和智慧設備連接至網際網路。

FCC先前已基於國安考量，禁止部分中企在美國提供電信服務。