長島連環殺人案／62歲嫌犯霍伊爾曼 8案「全部認罪」

震驚全美的紐約長島吉哥灘(Gilgo Beach)連環殺人案8日出現重大轉折。62歲嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)在紐約州蘇福克郡法院突然認罪，承認殺害八名女性，使得這宗歷時逾15年的案件迅速審結。

霍伊爾曼是建築師，在認罪後可能被判處無期徒刑，預計6月17日判刑。

第8起尚未起訴也認罪

霍伊爾曼8日原本按計畫在例行聽證中出庭，案件定於今秋開審。但在庭上，他不僅對已被起訴的七宗謀殺罪名全部認罪，還承認第八起尚未起訴的命案。法官逐一宣讀指控時，霍伊爾曼均回應「認罪」，並確認其決定出於自願，理解此舉等同放棄包括上訴在內的多項權利。

62歲嫌犯霍伊爾曼8日在紐約州蘇福克郡法院突然認罪，承認殺害八名女性，使這宗歷時逾15年的案件迅速收尾。(美聯社)

檢方在庭上詢問部分作案細節時，霍伊爾曼承認自1993年以來，曾以勒頸方式殺害多名受害者，包括巴特勒米(Melissa Barthelemy)、沃特曼(Megan Waterman)及科斯特洛(Amber Costello)等人。整個應訊過程中，他神情平靜，語氣冷靜。

辯護律師布朗(Michael Brown)表示，檢方掌握的DNA證據對被告極為不利，是促使其認罪的關鍵因素之一。他指出，被告考慮避免受害者家屬在審判中再次承受創傷，以及減輕自身家庭所面對的壓力。根據協議內容，霍伊爾曼將配合向聯邦調查局(FBI)行為分析部門提供相關資訊。

橫跨近30年的紐約長島「吉哥灘(Gilgo Beach)連環命案，警方從零散失蹤案件到最終透過DNA與數位證據破案，歷經漫長且曲折的調查過程。(美聯社)

認罪有利家屬免受追訴

紐約郵報(New York Post)報導，霍伊爾曼認罪，有利於他的家屬免受追訴。

該案可追溯至2010年，警方在長島南岸吉哥灘一帶陸續發現多名女性遺骸，引發全國關注。案件多年未有重大突破，直至2023年霍伊爾曼被捕，調查才獲進展。檢方指出，八名受害者中有七人遺骸在吉哥灘附近被發現，另一人位於南安普敦(Southampton)；其中六人為性工作者，曾透過網路平台招徠恩客。

8日的庭審現場氣氛凝重，也有受害者家屬到場，旁聽席與旁邊房間擠滿媒體記者與民眾，不少人對被告突然認罪感到震驚。有旁聽者低聲表示：「他終於認了。」隨著約20分鐘的程序結束，這宗令長島社區不安長達數十年的重大命案也迅速畫下句點。

經過15年的調查與科學偵辦，終於讓兇嫌霍伊爾曼認罪。圖為辦案人員2023年在兇嫌住家蒐證。（美聯社）

被告前妻艾勒魯普(Asa Ellerup)在庭外短暫發言稱，受害者家屬所經歷的痛苦「難以估量」，並呼籲外界尊重其家庭隱私。代表家屬的律師則指出，此案已對長島社區造成長期創傷，「沒有任何結果能真正減輕這份痛苦」。

目前，案件中仍存在部分身分未明的受害者，引起包括亞裔社區的關注。2024年9月，蘇福克郡地檢署曾公布一名在吉戈灘發現的「亞裔無名氏」死者畫像。調查顯示，死者為一名亞裔男性，年齡約17至23歲，可能來自中國南方，生前疑似從事性工作，且被發現時身著女裝。當局當時懸賞2500元，呼籲亞裔社區提供線索，以協助確認其身分。