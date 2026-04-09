長島連環殺人案／冷血建築師無悔意 出庭「壓抑冷笑」

紐約長島吉哥灘(Gilgo Beach)連環殺手、曼哈頓建築師霍伊爾曼(Rex Heuermann)8日在紐約蘇福克郡(Suffolk County)法庭認罪，承認自1993年起勒死八名性工作者，分屍棄置荒野。霍伊爾曼出庭應訊期間面不改色，一再回答「勒死」、壓抑冷笑，顯得毫無悔意，讓被害人家屬倒吸涼氣。

紐約時報報導，霍伊爾曼表面上是成功的建築顧問，1994年在帝國大廈附近創立RH Consultants and Associates建築事務所，客戶包括美國航空(American Airlines)、天主教慈善會(Catholic Charities)及紐約市環保局等公私部門大型機構，在業界頗具名氣。

霍伊爾曼與前妻艾勒魯普(Asa Ellerup)育有兩名成年子女，一家人住在長島馬薩佩誇公園(Massapequa Park)，當地平均房價約77萬5000元。

當地鄰居2023年受訪問時，形容霍伊爾曼「就是那種普通上班族，孩子在當地學校上學，住在不錯的社區，私下卻在殺人」。

霍伊爾曼的同事形容他孤僻、冷漠疏遠；另有鄰居形容他會在破房子前院揮舞斧頭、怒視路人；萬聖節期間，家長則會特別提醒孩子不要靠近霍伊爾曼的家。

紐約郵報報導，蘇福克郡地方檢察官蒂爾尼(Ray Tierney)辦公室8日公布霍伊爾曼犯下的各起謀殺案詳細經過，顯示他每隔數年便會犯案一次，手法如出一轍。

當法官逐一詢問他如何殺害每名被害人時，霍伊爾曼面不改色，一再回答「勒死」(strangulation)，被害人家屬聞訊倒吸多口涼氣。

霍伊爾曼陳述肢解被害人遺體的過程並以粗麻布捆綁遺體等駭人細節時，神情冷靜，甚至略顯油滑，有時似乎刻意壓抑冷笑，他的女兒維多利亞(Victoria Heuermann)在旁聽席上痛哭失聲。

霍伊爾曼的律師布朗(Michael Brown)表示，當事人決定認罪，是因為法官馬澤伊(Timothy Mazzei)做出兩項對他不利的裁決，採納全部去氧核糖核酸(DNA)證據並拒絕分案審理，證據確鑿讓辯護毫無勝算。

布朗表示，霍伊爾曼認罪可保護前妻與女兒不必承擔被害人家屬提起的民事責任，他另同意協助聯邦調查局(FBI)偵查其他連環殺人案。