長島連環殺人案／她們是美容師、單親媽…家屬：還原受害人原本模樣

全美矚目的紐約長島「吉哥灘連環殺人案」(Gilgo Beach Murders)，隨著嫌犯霍伊爾曼(Rex A. Heuermann)8日於紐約州蘇福克郡法院認罪，承認殺害八名女性，公眾關注的焦點也從兇嫌的殘暴罪行，轉到到受害者被剝奪的人生、掙扎與夢想。多位受害者家屬呼籲社會大眾還原這些女性「原本的樣子」。

巴特勒米（左上）、科斯特洛（右上）、沃特曼（左下）、巴恩斯（右下）的遺體2010年在吉哥灘被發現，一開始被稱為這個懸案的「吉哥四人組」，家屬認為社會應該還原她們原本的身分。（美聯社）

此案的調查始於2010年，當時在長島南岸相繼發現的四具遺骸，被媒體統稱為「吉哥四人組」。這四位年輕女性生前均有著截然不同的志向。24歲的巴特勒米(Melissa Barthelemy)原本夢想在紐約美容業界大展身手，她性格獨立且極具野心，是家人眼中最有主見的孩子。22歲的沃特曼(Megan Waterman)則是一位在祖母扶養下成長的單親母親，她性格外向、富正義感，生前唯一的願望就是給年幼的女兒一個更好的未來。

25歲的巴恩斯(Maureen Brainard-Barnes)，在步入社會前曾是一位熱愛詩歌、在高中成績優異充滿才華的年輕人，家屬形容她雖然面對生計與失業的雙重打擊，卻從未放棄對文學的熱愛。而27歲的科斯特洛(Amber Costello)的人生則充滿了勇氣與磨難，儘管長期與藥物成癮抗爭，她在失蹤前正積極計畫重返戒毒所，展現出強韌的求生意識。

被害人泰勒的遺體在長島吉哥灘被發現，她生前熱愛舞蹈與繪畫。（美聯社）

隨後數年間確認身分的更早期受害者們，生命軌跡同樣曲折。20歲的泰勒(Jessica Taylor) 是一位熱愛舞蹈與繪畫的靈魂，她曾在夏令營與孩子們愉快工作，失蹤前夕她正準備返家為母親慶生，那抹燦爛的笑容至今仍是家人心中揮之不去的痛。馬可(Valerie Mack)與維加塔(Karen Vergata)的故事則更令人感嘆，兩人在身分被確認前幾乎被外界遺忘，家屬強調，她們在陷入生活困境前，分別是熱愛藝術、性格溫柔的女性，卻因種種社會結構的邊緣化而被掩蓋了光芒。

此外，最早的受害者科斯蒂拉(Sandra Costilla)，作為警察的女兒，她的背景與經歷曾因生活漂泊而鮮為人知。

隨著案件的推進，受害者家屬多次向公眾傳達拒絕將這些女性單純地標籤化為「被害者」的聲音。家屬表示，她們在生活中扮演著母親、女兒與朋友的多重角色，擁有完整的人生價值，「記住她們是誰，而非審視她們做過什麼」。