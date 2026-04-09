快訊

美軍戰術壓制難掩戰略困境！川普政府喊對伊朗取勝 自家人也難買帳

捷運車頭藏「神秘之門」！北捷揭用途：希望你用不到

拳擊／逆轉勝！陳念琴勇奪亞錦賽第2金

聽新聞
0:00 / 0:00

長島連環殺人案／她們是美容師、單親媽…家屬：還原受害人原本模樣

世界日報／ 記者高雲兒／紐約報導
在紐約長島「吉哥灘連環殺人案」嫌犯霍伊爾曼8日於紐約州蘇福克郡法院認罪，承認殺害八名女性後，多位受害者家屬呼籲社會大眾還原這些女性「原本的樣子」。(美聯社)
在紐約長島「吉哥灘連環殺人案」嫌犯霍伊爾曼8日於紐約州蘇福克郡法院認罪，承認殺害八名女性後，多位受害者家屬呼籲社會大眾還原這些女性「原本的樣子」。(美聯社)

全美矚目的紐約長島「吉哥灘連環殺人案」(Gilgo Beach Murders)，隨著嫌犯霍伊爾曼(Rex A. Heuermann)8日於紐約州蘇福克郡法院認罪，承認殺害八名女性，公眾關注的焦點也從兇嫌的殘暴罪行，轉到到受害者被剝奪的人生、掙扎與夢想。多位受害者家屬呼籲社會大眾還原這些女性「原本的樣子」。

巴特勒米（左上）、科斯特洛（右上）、沃特曼（左下）、巴恩斯（右下）的遺體2010年在吉哥灘被發現，一開始被稱為這個懸案的「吉哥四人組」，家屬認為社會應該還原她們原本的身分。（美聯社）
巴特勒米（左上）、科斯特洛（右上）、沃特曼（左下）、巴恩斯（右下）的遺體2010年在吉哥灘被發現，一開始被稱為這個懸案的「吉哥四人組」，家屬認為社會應該還原她們原本的身分。（美聯社）

此案的調查始於2010年，當時在長島南岸相繼發現的四具遺骸，被媒體統稱為「吉哥四人組」。這四位年輕女性生前均有著截然不同的志向。24歲的巴特勒米(Melissa Barthelemy)原本夢想在紐約美容業界大展身手，她性格獨立且極具野心，是家人眼中最有主見的孩子。22歲的沃特曼(Megan Waterman)則是一位在祖母扶養下成長的單親母親，她性格外向、富正義感，生前唯一的願望就是給年幼的女兒一個更好的未來。

25歲的巴恩斯(Maureen Brainard-Barnes)，在步入社會前曾是一位熱愛詩歌、在高中成績優異充滿才華的年輕人，家屬形容她雖然面對生計與失業的雙重打擊，卻從未放棄對文學的熱愛。而27歲的科斯特洛(Amber Costello)的人生則充滿了勇氣與磨難，儘管長期與藥物成癮抗爭，她在失蹤前正積極計畫重返戒毒所，展現出強韌的求生意識。

被害人泰勒的遺體在長島吉哥灘被發現，她生前熱愛舞蹈與繪畫。（美聯社）
被害人泰勒的遺體在長島吉哥灘被發現，她生前熱愛舞蹈與繪畫。（美聯社）

隨後數年間確認身分的更早期受害者們，生命軌跡同樣曲折。20歲的泰勒(Jessica Taylor) 是一位熱愛舞蹈與繪畫的靈魂，她曾在夏令營與孩子們愉快工作，失蹤前夕她正準備返家為母親慶生，那抹燦爛的笑容至今仍是家人心中揮之不去的痛。馬可(Valerie Mack)與維加塔(Karen Vergata)的故事則更令人感嘆，兩人在身分被確認前幾乎被外界遺忘，家屬強調，她們在陷入生活困境前，分別是熱愛藝術、性格溫柔的女性，卻因種種社會結構的邊緣化而被掩蓋了光芒。

此外，最早的受害者科斯蒂拉(Sandra Costilla)，作為警察的女兒，她的背景與經歷曾因生活漂泊而鮮為人知。

隨著案件的推進，受害者家屬多次向公眾傳達拒絕將這些女性單純地標籤化為「被害者」的聲音。家屬表示，她們在生活中扮演著母親、女兒與朋友的多重角色，擁有完整的人生價值，「記住她們是誰，而非審視她們做過什麼」。

被害人之一莎娜．吉兒柏。（美聯社）
被害人之一莎娜．吉兒柏。（美聯社）

紐約 殺人

相關新聞

生活、醫療費狂飆…美國人預期延退4年 Z世代估多工作5年

「經濟學人企業服務」（Economist Enterprise）最新研究顯示，由於生活成本和醫療保健支出不斷上漲，美國人開始重塑退休計畫，將比原先希望的多工作四年左右。

長島連環殺人案／62歲嫌犯霍伊爾曼 8案「全部認罪」

震驚全美的紐約長島吉哥灘(Gilgo Beach)連環殺人案8日出現重大轉折。62歲嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)在紐約州蘇福克郡法院突然認罪，承認殺害八名女性，使得這宗歷時逾15年的案件迅速審結。

長島連環殺人案／從零散失蹤到DNA證據破案 橫跨30年時間軸曝光

紐約長島震驚全美的「吉哥灘(Gilgo Beach)連環命案」終於偵破。這起橫跨近30年的懸案，從零散失蹤案件到最終透過DNA與數位證據破案，歷經漫長且曲折的調查過程。

長島連環殺人案／她們是美容師、單親媽…家屬：還原受害人原本模樣

全美矚目的紐約長島「吉哥灘連環殺人案」(Gilgo Beach Murders)，隨著嫌犯霍伊爾曼(Rex A. Heuermann)8日於紐約州蘇福克郡法院認罪，承認殺害八名女性，公眾關注的焦點也從兇嫌的殘暴罪行，轉到到受害者被剝奪的人生、掙扎與夢想。多位受害者家屬呼籲社會大眾還原這些女性「原本的樣子」。

長島連環殺人案／冷血建築師無悔意 出庭「壓抑冷笑」

紐約長島吉哥灘(Gilgo Beach)連環殺手、曼哈頓建築師霍伊爾曼(Rex Heuermann)8日在紐約蘇福克郡(Suffolk County)法庭認罪，承認自1993年起勒死八名性工作者，分屍棄置荒野。霍伊爾曼出庭應訊期間面不改色，一再回答「勒死」、壓抑冷笑，顯得毫無悔意，讓被害人家屬倒吸涼氣。

在美養孩子要多少錢？到18歲首破30萬 還不含大學費用

在美國，養一個小孩到18歲，到底要花多少錢？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。