長島連環殺人案／從零散失蹤到DNA證據破案 橫跨30年時間軸曝光

長島連續命案破案的關鍵，是調查人員在霍伊爾曼吃過的披薩裡取得DNA，經比對與命案相符。（路透）

紐約長島震驚全美的「吉哥灘(Gilgo Beach)連環命案」終於審結。這起橫跨近30年的懸案，從零散失蹤案件到最終透過DNA與數位證據破案，歷經漫長且曲折的調查過程。

案件最早可追溯至1993年，23歲女子科斯特洛(Sandra Costilla)遇害。此後十餘年間，包括泰勒(Jessica Taylor)、馬可(Valerie Mack)等多名女性陸續失蹤並遇害，但當時警方並未將各案視為同一系列案件。2007年至2010年間，又有四名女性失蹤，後被稱為「吉哥四人」，包括巴特勒米(Melissa Barthelemy)、布雷納德-巴恩斯(Maureen Brainard-Barnes)、科斯特洛(Amber Costello)及沃特曼(Megan Waterman)。這些受害者多透過網路從事性交易，成為日後調查的重要共通點。

案件真正浮出水面是在2010年。一名女子失蹤後，警方在長島南岸展開搜索，卻在海洋公園大道(Ocean Parkway)沿線灌木叢中發現人骨。隨後數月內，警方在同一帶陸續發現多具遺體，才首次確認這是一宗連環殺人案件。然而在接下來十餘年間，案件進展有限。警方雖透過DNA技術逐步確認部分受害者身分，例如後來確認的維加塔(Karen Vergata)，但始終未能鎖定明確嫌犯，調查一度陷入停滯。

嫌犯霍伊爾曼在紐約長島的居所。(美聯社)

轉機出現在2022年。紐約州與地方執法單位成立專案小組，並引入聯邦調查局(FBI)協助重新檢視證據。調查人員重新分析過去的手機通聯紀錄與車輛線索，發現一輛曾被目擊的雪佛蘭Avalanche皮卡車登記在霍伊爾曼名下，成為關鍵突破。同時，警方也透過手機定位與通話紀錄，確認該名男子曾與多名受害者接觸。

2023年，警方透過霍伊爾曼丟棄的食物殘留取得DNA樣本，成功與受害者相關證據比對吻合，最終將其逮捕。調查人員並發現，他曾使用多支拋棄式手機聯繫受害者，並多次搜尋案件與受害者相關資訊。隨後兩年間，檢方持續擴大調查，將更多早期命案納入，逐步建立起完整證據鏈。

橫跨近30年的紐約長島吉哥灘連環命案，警方從零散失蹤案件到最終透過DNA與數位證據破案，歷經漫長且曲折的調查過程。(美聯社)

2026年4月，霍伊爾曼在法庭承認殺害八名女性，包括「吉哥四人」及其他早期受害者。檢方指出，他多以勒斃方式犯案，並將遺體棄置於長島南岸不同地點。案件目前預計將判處終身監禁且不得假釋。

這起案件從1990年代的零星命案，到2010年偶然發現遺體，再到近年透過科技與數據分析逐步鎖定嫌犯，歷時近30年。隨著嫌犯認罪，這宗長年未解的連環命案，終於走向終局。