快訊

車銀優逃漏稅風暴再發聲！認了「負責到底」200億稅款全繳清

綠營竹縣長卡關？傳熱門人選鄭朝方「婉拒徵召」 驚動賴總統

川普態度放軟？稱可望取消對伊朗制裁 下秒嗆提供武器「加徵50%關稅」

聽新聞
0:00 / 0:00

曾認與艾普斯坦往來是「重大錯誤」 比爾蓋茲將在國會作證回應爭議

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
美國億萬富豪比爾蓋茲。圖／路透
美國億萬富豪比爾蓋茲。圖／路透

知情人士今天對法新社透露，美國億萬富豪比爾．蓋茲預計6月10日在國會委員會作證；該委員會正在調查已故性犯罪富豪艾普斯坦及其同夥麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）。

法新社報導，微軟（Microsoft）共同創辦人蓋茲（Bill Gates）是美國司法部公布文件中出現的重要人物之一，這些文件揭露他與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）之間存在密切友誼、不法金錢往來以及私人照片。

消息人士表示，蓋茲將接受「逐字記錄式訪談」，意味他的作證將閉門進行，與前總統比爾．柯林頓（Bill Clinton）及前國務卿兼參議員希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）先前作證的形式相同。

蓋茲的發言人在電子郵件中對法新社表示，蓋茲「樂見有機會出席委員會作證」。

該發言人表示：「雖然他從未目睹或參與艾普斯坦的任何非法行為，但他期待回答委員會所有問題，以支持這項重要工作。」

蓋茲承認與艾普斯坦往來是「重大錯誤」。他今年2月在其慈善基金會內部表示，曾與兩名俄羅斯女性有婚外情，但否認涉及這名聲名狼藉的金融家之犯罪行為。

在司法部公布的文件草稿電郵中，艾普斯坦指稱蓋茲曾有婚外情，並寫道兩人關係包括「協助比爾取得藥物，以應對與俄羅斯女性發生性關係後的後果，以及協助安排他與已婚女性的非法幽會」。

現年70歲的蓋茲在一場市民大會中承認有兩段婚外情。

他表示：「我確實有過婚外情，一段是與在橋牌活動中認識的俄羅斯橋牌選手，另一段則是透過業務往來認識的一名俄羅斯核子物理學家。」

但蓋茲否認曾涉及艾普斯坦的受害者。艾普斯坦2019年在紐約監獄候審期間死亡，當時他正因涉嫌性販運未成年少女而等待審判。

蓋茲在該場市民大會上表示：「我沒有做任何非法的事，也沒有看到任何非法行為。」

這位科技巨頭表示，他與艾普斯坦的關係始於2011年，也就是後者因招攬未成年人從事性交易認罪的3年之後。

蓋茲表示，他知道艾普斯坦曾被限制旅行「18個月」，但未進一步查證其背景。

他表示，前妻梅琳達（Melinda）早在2013年就對艾普斯坦表達疑慮，但他仍持續與對方往來至少1年。

美國 微軟 比爾蓋茲 艾普斯坦

延伸閱讀

馬斯克下重手 正式請求法院撤除OpenAI奧特曼的CEO職位

川普最新通牒違反國際法？聯合國喊震驚 Q&A解釋川普為何恐涉及戰爭罪

相關新聞

曾認與艾普斯坦往來是「重大錯誤」 比爾蓋茲將在國會作證回應爭議

知情人士今天對法新社透露，美國億萬富豪比爾．蓋茲預計6月10日在國會委員會作證；該委員會正在調查已故性犯罪富豪艾普斯坦及...

影／馬里蘭州女子聘移工修繕房屋 遭疑不想付錢舉報對方「非法移民」

美國馬里蘭州一名女子請移工到家修繕屋頂，但結束後卻疑似為躲避支付工資，通報請移民局到場抓人。影片在社群媒體瘋傳，引發輿論撻伐。

正式公開鬧翻 川普轟右翼名嘴卡爾森「低智商」、不再是MAGA一員

一度力挺川普總統的前福斯新聞(Fox News)主持人卡爾森(Tucker Carlson)近來一直批評川普總統的對伊朗的軍事行動，但川普保持不公開不悅。但卡爾森最近慫恿美軍士兵違抗總統命令，並呼籲軍方高層阻止他獲取核武密碼後，川普總統7日公開批評卡爾森「低智商」。

川普「摧毀文明說」掀解職聲浪 議員稱談判策略

川普發言示警「摧毀伊朗文明」引發反彈，國會民主黨人、乃至部分共和黨保守派人士呼籲啟動憲法第25修正案、或採取其他方式將他...

曾嘗試說服裴洛西不訪台 蘇利文：實質內容勝過象徵性支持

白宮前安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）指出，在美國聯邦眾院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台前，拜登政府官員曾到國會山莊向裴洛西表達疑慮，但遭到裴洛西反對；蘇利文說，他從中學到最大的一課就是，對美國更重要的是強化台灣，而不是這種象徵性的行動。

川普5月中旬訪北京 美貿易代表：盼延續美中穩定關係

美國總統川普預計5月中旬訪問北京，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）7日表示，美國希望延續美中之間的穩定關係，並確保美國繼續從中國取得稀土資源；葛里爾也說，美中日前在巴黎會談中提到建立「美中貿易委員會」（U.S.-China Board of Trade），為美中關係打好基礎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。