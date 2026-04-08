曾認與艾普斯坦往來是「重大錯誤」 比爾蓋茲將在國會作證回應爭議

知情人士今天對法新社透露，美國億萬富豪比爾．蓋茲預計6月10日在國會委員會作證；該委員會正在調查已故性犯罪富豪艾普斯坦及其同夥麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）。

法新社報導，微軟（Microsoft）共同創辦人蓋茲（Bill Gates）是美國司法部公布文件中出現的重要人物之一，這些文件揭露他與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）之間存在密切友誼、不法金錢往來以及私人照片。

消息人士表示，蓋茲將接受「逐字記錄式訪談」，意味他的作證將閉門進行，與前總統比爾．柯林頓（Bill Clinton）及前國務卿兼參議員希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）先前作證的形式相同。

蓋茲的發言人在電子郵件中對法新社表示，蓋茲「樂見有機會出席委員會作證」。

該發言人表示：「雖然他從未目睹或參與艾普斯坦的任何非法行為，但他期待回答委員會所有問題，以支持這項重要工作。」

蓋茲承認與艾普斯坦往來是「重大錯誤」。他今年2月在其慈善基金會內部表示，曾與兩名俄羅斯女性有婚外情，但否認涉及這名聲名狼藉的金融家之犯罪行為。

在司法部公布的文件草稿電郵中，艾普斯坦指稱蓋茲曾有婚外情，並寫道兩人關係包括「協助比爾取得藥物，以應對與俄羅斯女性發生性關係後的後果，以及協助安排他與已婚女性的非法幽會」。

現年70歲的蓋茲在一場市民大會中承認有兩段婚外情。

他表示：「我確實有過婚外情，一段是與在橋牌活動中認識的俄羅斯橋牌選手，另一段則是透過業務往來認識的一名俄羅斯核子物理學家。」

但蓋茲否認曾涉及艾普斯坦的受害者。艾普斯坦2019年在紐約監獄候審期間死亡，當時他正因涉嫌性販運未成年少女而等待審判。

蓋茲在該場市民大會上表示：「我沒有做任何非法的事，也沒有看到任何非法行為。」

這位科技巨頭表示，他與艾普斯坦的關係始於2011年，也就是後者因招攬未成年人從事性交易認罪的3年之後。

蓋茲表示，他知道艾普斯坦曾被限制旅行「18個月」，但未進一步查證其背景。

他表示，前妻梅琳達（Melinda）早在2013年就對艾普斯坦表達疑慮，但他仍持續與對方往來至少1年。