影／馬里蘭州女子聘移工修繕房屋 遭疑不想付錢舉報對方「非法移民」

美國馬里蘭州一名女子請移工到家修繕屋頂，但結束後卻疑似為躲避支付工資，通報請移民局到場抓人。影片在社群媒體瘋傳，引發輿論撻伐。

據ODDITYCENTRAL報導，一名擁有永久居留權的工人波蘭科（Bryan Polanco）在屋頂拍下影片，畫面中有多名聯邦移民執法人員在草地上等待，準備逮捕仍在屋頂作業的工人。波蘭科在鏡頭前表示，他們一行人受僱前來修理屋頂，沒想到卻被屋主「出賣」，通報移民及海關執法局（Immigration and Customs Enforcement's, ICE）。

波蘭科在影片中說：「我們來幫她修房子，她卻反過來檢舉我們。」他提到，屋主曾威脅他們，如果這些移工敢再回來現場，她「每次都會打電話給ICE」。這段影片立刻在社群媒體上引發怒火，不少網友認為屋主是刻意利用非法居留的移工，讓這些移工幫忙修繕，又在完工報案好規避付款。

外界傳言指出，這些工人來自瓜地馬拉，他們本來可賺得約1萬美元（約新台幣31.7萬元）的報酬，但屋主卻疑似為了省錢而通報。不過也有傳言指出，移民官是在工程進行初期就抵達現場，並非完工時才出現，事情真相眾說紛紜。

遭指控的屋主卡倫（Karen T.）出面否認指控。她強調，自己和父親都沒有報案，不清楚ICE人員為何會到現場。她認為自己被網友公審，生活已經受到嚴重影響，對她和家人的人身安全都造成威脅。

美國移民政策專家萊希林-梅爾尼克（Aaron Reichlin-Melnick）表示，若指控屬實，屋主就可能觸犯馬里蘭州法律，因為當地明文禁止以「通報移民」作為威脅手段來壓榨勞工或逃避支付薪資。