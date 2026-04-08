正式公開鬧翻 川普轟右翼名嘴卡爾森「低智商」、不再是MAGA一員

一度力挺川普總統的前福斯新聞(Fox News)主持人卡爾森(Tucker Carlson)近來一直批評川普總統的對伊朗的軍事行動，但川普保持不公開不悅。但卡爾森最近慫恿美軍士兵違抗總統命令，並呼籲軍方高層阻止他獲取核武密碼後，川普總統7日公開批評卡爾森「低智商」。

川普在7日告訴「紐約郵報」(New York Post)：「卡爾森是個低智商的人，他完全不知道發生了什麼事。他老給我打電話，但我都不接。我不想跟他打交道。我喜歡和聰明人打交道，而不是傻瓜。」

川普對卡爾森的最近連串攻擊，曾做出回應說：「塔克(卡爾森)迷失了方向，他不是MAGA(讓美國再次偉大)陣營的一員。」兩人關係已降至冰點。

這位保守派名嘴在6日晚間告訴聽眾，美國軍方高層應該阻止川普取得核武密碼，並強烈抨擊總統在復活節周日(5日)發布「讚美真主」(praise be to Allah)的貼文。

「現在是說不的時候了，絕對不行，得直接對總統說不，」卡爾森表示，官員們應該要川普「自己去破解足球的密碼」；「足球」指的是總統軍事助理隨身攜帶的一個皮質公文包，能讓總統可以通過它授權進行核武攻擊。

卡爾森與白宮的關係似乎徹底破裂，因為他發起了自伊朗戰爭爆發以來，對川普最激烈的個人攻擊，對總統在復活節發布的充斥著髒話、要求伊朗「打開該死的海峽」的貼文，表示憤怒。

「你竟敢在復活節的早晨對全國人民說出這樣的話？」卡爾森寫到，「你以為你是誰？竟然在復活節早晨的發文中爆粗口！」

卡爾森接著推測，說川普自詡為上帝，對包括基督教在內的所有宗教都毫無尊重：「從根本上講，所有信仰的信息都與聖經的信息一致，那就是你不是上帝。只有當你自認為是上帝時，你才會這樣說話。」

「但這不僅僅是對伊斯蘭教的嘲諷。任何總統都不應該嘲諷伊斯蘭教。這不是你的職責，我們不是神權國家。我們不會為了證明哪個神權國家更有效而對其他神權國家開戰。我們不是神權國家。而且，如果真主允許，我們也永遠不會是，因為神權國家會腐蝕宗教。」

卡爾森在2月28日美國與以色列對伊朗發動攻擊前數天曾造訪白宮，而他的播客是全球收聽最多的節目之一。

保守派的政治評論員卡爾森曾是總統川普忠實盟友，但這段關係近來因他公開批評美方對伊朗的軍事行動而生變，他日前還自曝疑因與伊朗人士接觸而遭聯邦調查，捲入外國代理人疑雲。他也經常批評美國的軍事行動，特別認為是以色列總理內唐亞胡將川普拖入這場戰爭。