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川普「摧毀文明說」掀解職聲浪 議員稱談判策略

中央社／ 舊金山7日專電
川普發言示警「摧毀伊朗文明」引發反彈。（路透）
川普發言示警「摧毀伊朗文明」引發反彈。（路透）

川普發言示警「摧毀伊朗文明」引發反彈，國會民主黨人、乃至部分共和黨保守派人士呼籲啟動憲法第25修正案、或採取其他方式將他解職的呼聲進一步升高。共和黨聯邦眾議員貝肯則指出總統的言論僅是「川普式談判手法」。

CNN指出，儘管啟動憲法第25修正案程序程序門檻高，仍具重要意義，暗示川普應對接下來行動三思。

美國總統川普（Donald Trump）先前於社群平台發出最後通牒，若未能與伊朗就重啟荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）達成協議，「一整個文明將於今晚消亡」。就在最後通牒到期前，川普在社群媒體上表示，他已同意暫緩對伊朗的轟炸與攻擊，為期兩週。

不過，摧毀伊朗文明言論在國內引發不小反彈，也再次掀起憲法第25修正案的討論。

根據美國憲法第25修正案，如果總統因身心狀態等因素無法履行職務，可由副總統取代，而這必須先由副總統以及內閣多數成員知會國會後，才可展開相關程序，門檻極高，歷史上還沒有一位美國總統，是透過憲法第25修正案被強制移除職權的。

據美國新聞網站Axios，截至7日下午，已有逾50名民主黨聯邦眾議員，以及聯邦參議員馬基（EdMarkey）與魏登（Ron Wyden）呼籲透過彈劾或憲法第25修正案將總統解職。這與川普第二任期之初，大家對這類程序避而不談的態度形成強烈對比。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，川普的發言使得啟動該修正案的呼聲升高。

CNN指出，值得注意的是，一些保守派人士及川普盟友也加入了這項呼籲行動。

前喬治亞州共和黨聯邦眾議員葛林（Marjorie TaylorGreene）在X平台上支持啟動憲法第25修正案，稱川普的發言「邪惡且瘋狂」。

另外，挺川的威斯康辛州共和黨參議員強生（RonJohnson）向華爾街日報（The Wall Street Journal）指出，若川普攻擊基礎設施這類民用目標，「就不再支持他」。

不過，在部分議題上與川普立場不同的共和黨聯邦眾議員貝肯（Don Bacon）則將川普的強硬言論解釋為談判策略，他向Axios表示，總統正在「以川普式方式談判」。

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