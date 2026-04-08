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曾嘗試說服裴洛西不訪台 蘇利文：實質內容勝過象徵性支持

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國拜登政府任內的國安顧問蘇利文日前受訪時指出，前眾院議長裴洛西2022年訪問台灣其實是弊大於利。（路透）
美國拜登政府任內的國安顧問蘇利文日前受訪時指出，前眾院議長裴洛西2022年訪問台灣其實是弊大於利。（路透）

白宮前安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）指出，在美國聯邦眾院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台前，拜登政府官員曾到國會山莊向裴洛西表達疑慮，但遭到裴洛西反對；蘇利文說，他從中學到最大的一課就是，對美國更重要的是強化台灣，而不是這種象徵性的行動。

蘇利文近日參與德國馬歇爾基金會所舉辦的線上座談會，由德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀和前立委、現華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁主持。

蘇利文指出，在裴洛西訪台前，他曾與時任美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）、參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）等人與裴洛西在國會山莊會面，表達拜登政府對於她訪問台灣的疑慮；蘇利文認為說，拜登政府當時的評估是，這對支持台灣具有象徵性意義，但會引發中國不良的反應，讓台灣處於更不利的位置。

蘇利文也說，雖然他們向裴洛西表達拜登政府的想法，但前總統拜登也說得很清楚，他不會要求裴洛西怎麼做；而裴洛西也在拜登政府的官員面前表達她不同意拜登政府的看法。

蘇利文表示，裴洛西訪台對管理美台關係最大的教訓就是實質內容勝過象徵意義，對美國來說更重要的是強化台灣的自我防衛、經濟活力和台灣的民主，以及台灣在國際社會的位置，而不是裴洛西訪台這樣象徵性的行動。

蘇利文說，裴洛西訪台的最終結果是讓台灣陷入更緊張的位置，增加中國對台在軍事上的侵害，也增加中國在多方面對台的施壓，最後並沒有讓台灣變得更安全；蘇利文認為說，很不幸最後是這樣的結果。

針對我國國防特別預算在立法院卡關，蘇利文指出，美國國會在通過預算上也充滿問題，不過蘇利文說，有效的嚇阻是維持台海和平與穩定的戰略原則，而有效嚇阻取決於台灣能否建立一套永續、資源充足的自我防衛能力，這需要台灣透過國防預算來做出投資。

蘇利文表示，這項投資不但要考慮到預算規模，台灣也必須思考，讓這些防衛能力與時俱進；蘇利文指出，如今能夠融合進防衛戰略的新技術已與5年前大不相同。

國會 美國 白宮

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