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影／川普通話阿提米絲2號！秒變粉絲要簽名 問難忘時刻太空人這樣回

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普6日在白宮記者會。歐新社
美國總統川普6日在白宮記者會。歐新社

美國航太總署（NASA）「阿提米絲2號」（Artemis II）繞月任務的4名太空人，創下人類距離地球最遠的新紀錄。美國總統川普6日晚間與機組通話，化身粉絲要簽名，還邀請他們返航後到白宮慶功。談到這趟任務最難忘的瞬間，太空人說，無論是飛出日蝕後映入眼簾的太陽日冕，還是繞過月球背面、在失聯45分鐘後再度看見地球，都令人屏息。

CNN報導，川普於美東時間6日晚間10時即時連線阿提米絲2號，盛讚4名太空人執行逾半世紀以來首次繞月任務，「更締造人類距離地球最遠紀錄的歷史，讓全美國引以為傲」。

川普並開口要簽名說，「我其實不太向人要簽名，但你們值得。你們真的很了不起。」他還邀請太空人到白宮慶功，隨後話鋒一轉說「我最近很忙，你們也知道」，似乎意有所指伊朗戰爭；接著又強調，「但一定會撥出時間，代表美國人民向你們致上最高敬意」。

川普邀請太空人分享繞月最難忘時刻，任務指揮官魏斯曼（Reid Wiseman）描述，「當天最驚喜的瞬間，是太空船飛出日蝕陰影後，先看見太陽日冕，隨後又望見多顆行星與火星在太空中排成一列」。

川普好奇問完全失去通訊的是什麼感覺時，魏斯曼直言自己「小小祈禱了一下」後趕緊詳細記錄觀測結果。

川普還問月球背面和正面是否有很大差異，太空人回答「真的差很多」。

這名太空人解釋，地心引力對月球面向人類的這一面產生巨大影響，形成那些從地球上能看到的深色斑點，也就是月海；但在月球背面，幾乎看不到這些特徵。

另一名太空人科赫（Christina Koch）則說，這趟任務其中一個最大亮點是，太空船繞到月球背面時，會因月球遮蔽而與地球失聯，直到約45分鐘後重新出現並恢復通訊。她形容，地球重新映入眼簾的那一幕格外震撼，再次提醒人類地球的珍貴。

葛洛佛（Victor Glover）則補充，這不只是團隊的特殊時刻，更是全球地面團隊共同完成的成果。

阿提米絲2號團隊中唯一的加拿大太空人韓森（Jeremy Hansen）發言表示，加拿大對參與這項任務深感自豪。川普則回應，加拿大方面也對韓森與整個機組感到驕傲，並稱讚他們展現出過人的勇氣、膽識與才智。

川普

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