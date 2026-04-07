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川普打壓跨性別權利 終止6學區民權協議

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

美國總統川普政府今天表示，將終止前幾屆政府與部分學區達成、支持跨性別學生的和解協議。

路透社報導，美國教育部表示，將終止6項其稱為透過「操弄教育法修正案第九條（Title IX）」所達成的和解協議。

「第九條」是一項民權法規，禁止在教育中「基於性別」剝奪福利或進行歧視。

自上任以來，川普針對跨性別權利、氣候計畫、多元化政策，以及反對以色列加薩戰爭的親巴勒斯坦抗議活動等議題，透過行政命令和威脅凍結聯邦資金，對各中小學及大學進行打壓。

特別是跨性別者面臨日益增加的限制。川普發布一系列針對其權利的行政措施，並在一項指令中表示，美國政府僅承認兩種性別：男性與女性。

教育部表示，其民權辦公室將不再監督或執行與以下單位達成的協議：加州的沙加緬度聯合學區（Sacramento City Unified School District）、德拉瓦州的凱普亨洛彭學區（Cape Henlopen School District)、華盛頓州的費夫學區（Fife School District）、賓州的地利谷學區（Delaware Valley School District）、加州的拉梅薩-春谷學區（La Mesa-Spring Valley School District）以及加州的塔夫脫學院。

教育部的聲明未進一步說明終止協議的具體細節；此消息最早由「紐約時報」報導。

據該報報導，這些民權和解協議旨在確保跨性別學生擁有平等的受教育機會。

教育部官員芮契（Kimberly Richey）表示：「今天，川普政府正在移除前幾屆政府在執意推行激進跨性別議程時，強加給各學校的不必要且非法的負擔。」

川普政府對跨性別權利的打壓，已遭到同性戀、雙性戀、跨性別（LGBT）團體與人權倡議者的譴責。

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