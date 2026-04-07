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市長報告：年收15.9萬才夠在紐約生活 2/3家庭未達標

世界日報／ 記者胡聲橋／紐約報導
紐約市公布真實生活評估報告，指一家需要年收入15萬元才能在紐約生活，有三分之二紐約人未達標準。圖中為紐約市長曼達尼。(記者胡聲橋／攝影)
紐約市公布真實生活評估報告，指一家需要年收入15萬元才能在紐約生活，有三分之二紐約人未達標準。圖中為紐約市長曼達尼。(記者胡聲橋／攝影)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)6日發布「全市種族平等初步計畫」(Preliminary Citywide Racial Equity Plan)和首份「紐約市真實生活成本評估報告」(True Cost of Living Measure)。報告披露，紐約市一個帶孩子的家庭一年「真實的生活開支」為15萬9000元。按照這個標準，62%的紐約客，即近三分之二紐約客的收入低於「真實的生活開支」，其中白人的比率為44%，亞裔的比率為63%，非洲裔的比例為66%，西語裔的比率最高，達78%。

市府同時發表上述兩份報告，是想表明紐約市的可負擔危機與其歷史上存在的種族不平等問題密切相關。兩份報告共同建構了一個全新的框架，用於衡量紐約市的住房可負擔性、理解不平等現象。

「紐約市真實生活成本評估報告」是在計算了滿足家庭在住房、食品、醫療保健、兒童保育、交通、稅金、儲蓄和其他必需品八類基本需求所需收入後得出的結論。與聯邦貧困線不同，真實生活成本反映了紐約市經濟的實際情況，並考慮了家庭規模、組成和居住地的差異。

市長曼達尼在布碌崙舉行的記者會上說，「『真實生活成本評估』如實反映了在紐約市生活的實際成本，以及哪些人群落在後面。它表明，這並非影響少數紐約市民的危機，而是影響著我們城市絕大多數居民，遍及每個行政區和每個社區的危機」，「非洲裔和西語裔紐約人幾十年來一直被排擠出這座城市，他們首當其衝地承受著衝擊。『全市種族平等初步計畫』正是我們扭轉這種局面的起點。這些報告清楚地表明了一點：如果我們不直面可負擔危機，就無法解決系統性的種族不平等問題；如果我們不消除系統性的種族不平等，就無法解決生活負擔危機」。

主管經濟正義的副市長蘇維思(Julie Su)在記者會上表示，「確保紐約人能夠養家活口，能負擔得起實際生活成本並確保勞動者獲得公平的機會，是我們經濟正義議程的核心。我們也知道，如果不消除結構性種族歧視和不平等，就不可能實現真正的經濟正義」，蘇維思說，「是否成功將以紐約市五大區普通市民生活的改變來衡量」。

「全市種族平等初步計畫」是紐約歷史上首個政府層級的種族平等框架。該計畫在七個領域設定了目標：兒童、青少年、老年人和家庭；經濟；住房和養護；基礎設施和環境；健康和福祉；社區安全、權利和問責；以及良好治理和包容性決策。共有45個市政府機構參與了首次全市範圍的種族平等規畫流程。

紐約市長曼達尼同時發布「全市種族平等初步計畫」和「紐約市真實生活成本評估報告」。(記者胡聲橋／攝影)
紐約市長曼達尼同時發布「全市種族平等初步計畫」和「紐約市真實生活成本評估報告」。(記者胡聲橋／攝影)

主管經濟正義的副市長蘇維思(右二)表示，不消除種族歧視就不可能實現經濟正義。(記者胡聲橋／攝影)
主管經濟正義的副市長蘇維思(右二)表示，不消除種族歧視就不可能實現經濟正義。(記者胡聲橋／攝影)

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