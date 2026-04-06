NASA阿提米絲2號進入月球勢力圈 即將展開繞月飛行

美國國家航空暨太空總署（NASA）的阿提米絲2號繞月飛行任務今天進入月球勢力圈，類似意味月球對任務太空船的引力已大於地球，這也代表阿提米絲2號已進入繞月前最後階段。

法新社報導，載運阿提米絲2號（Artemis 2）的獵戶座（Orion）太空船約於格林威治標準時間今天4時42分（台灣時間6日中午12時42分）進入月球的勢力圈（sphere of influence，SOI），即將展開1972年以來人類首度近月飛行，以及人類離地球最遠的太空飛行紀錄。

NASA的1名官員在線上直播中說，任務的4名太空人如今距離月球僅剩約3萬9000英里（約6萬2400公里），距離地球則約達23萬2000英里（約37萬1200公里）。他們也已開始能用肉眼看到人類從未以肉眼見過的月球特徵。

NASA昨天凌晨發布阿提米絲2號太空人拍攝的1張月球畫面，當中可見遙遠月球上的東方盆地（Orientale Basin）。MASA表示：「這趟任務創下人類首次肉眼看見整個（東方）盆地。」

阿提米絲2號包含3名美國籍和1名加拿大籍太空人，其中葛洛佛（Victor Glover）將成為史上首位繞月飛行的有色人種，科克（Christina Koch）和韓森（Jeremy Hansen）則分別將會是史上首位完成這項壯舉的女性和非美國人。