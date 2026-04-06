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德州油罐車撞電線起火 司機燒傷情況危急

中央社／ 德克薩斯州沃斯堡5日綜合外電報導

美國德克薩斯州沃斯堡當局指出，德州一輛運送汽油的油罐車今天與另一輛車發生碰撞而撞倒電線並引發大火，造成卡車司機情況危急。

美聯社報導，這輛18輪大卡車載運9000加侖汽油，在一座加油站附近路段打滑衝出車道，導致油料洩漏。沃斯堡（Fort Worth）消防局發言人楚傑西克（Craig Trojacek）指出，倒塌的電線於凌晨1時左右引發火災。

楚傑西克表示：「18輪卡車駕駛當時努力阻止汽油流進瓦雷洛加油站（Valero gas station）的停車場，但汽油仍點燃起火。」

他表示，司機因燒傷被送醫治療，目前無其他人員受傷。消防人員花數小時對油罐車噴水，並且用沙子嘗試圍堵汽油蔓延。消防單位於上午7時許離開現場。

起火影片可見卡車車頭陷入熊熊烈焰之中，濃煙不斷竄升。

聽聞巨響而出門查看的一名目擊者表示：「火勢蔓延得很快，隔著一段距離都能感受到熱浪，現場狀況非常危急。」

加油站 德州 美國

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