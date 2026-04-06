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文件充滿「！」…白宮宴會廳停建 川普疑親寫訴狀

聯合報／ 編譯王曉伯／綜合報導　
美國總統川普日前親自在空軍一號，向隨行媒體展示白宮東廂宴會廳設計圖。（美聯社）
美國總統川普日前親自在空軍一號，向隨行媒體展示白宮東廂宴會廳設計圖。（美聯社）

川普政府律師已向聯邦上訴法院提出緊急上訴，以國安為由要求恢復白宮東廂宴會廳的興建。聯邦法官日前裁定暫停施工，且美國總統川普須獲國會批准，理由是他僅為白宮「管理人」而非「所有人」。

由於上訴的法律文件中，部分寫作風格與川普在自創社媒的發文風格類似，因此外界臆測是否由他親自操刀，而這在法律文件中極為罕見。

對上述裁定，川普政府主張，相關工程不應停止，理由是未完工的東廂工程恐使總統等白宮人員面臨嚴重國安風險。川普政府因此向法院透露白宮擴建部分的安全措施，例如將採用防飛彈鋼柱和防無人機的屋頂材料，而外界原本對這些新增的安全措施不得而知。

擴建部分還將容納防空洞、醫院與醫療區、防護隔間及「極機密軍事設施」。川普日前自曝，這座可容納一千人的宴會廳可當作地下軍事掩體「棚屋」。

這些文件也不忘強調，這項斥資三億至四億美元（約台幣一二九億元）的工程，完全來自私人捐款和「愛國者」出資，目前也尚未超支。

這些文件充斥驚嘆號，例如「時間至關緊要！」、括號內的注釋、錯位的大寫字母，以及為了強調而使用的形容詞，例如「令人震驚、史無前例，而且不當的禁令」等，所有這些都是川普在其社群媒體上慣用的手法。不過白宮並未就此做出回應。

華府聯邦地區法官萊昂日前裁定川普政府停建白宮宴會廳。對此，川普憤怒回應說，「多年來我們在白宮建了許多東西，都不需國會批准」。共和黨籍前總統布希提名的萊昂在禁制令中寫道，「美國總統是未來幾代第一家庭的白宮管理者，但他並不擁有白宮；美國沒有任何法律賦予川普聲稱的權力」。

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