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美媒盤點「退休後最該賣的5樣東西」 找回人生主導權

聯合新聞網／ 綜合報導
理財專家呼籲退休族，應將專注力放在符合當下體能與生活需求的事物上，果斷變賣閒置資產。圖／AI生成
理財專家呼籲退休族，應將專注力放在符合當下體能與生活需求的事物上，果斷變賣閒置資產。圖／AI生成

退休本該是享受簡單、輕鬆生活的開始，但許多「戰後嬰兒潮世代（Baby Boomers）」卻因為念舊、習慣或面子，緊緊抓著某些事物不放，這些物品不僅悄悄侵蝕著老本，更限制了生活的彈性。美國理財網站《GOBankingRates》點名了5項退休族應當「斷捨離」並考慮變賣的資產，即使過程可能充滿不捨，但卻能為未來的財務與身心騰出更多空間。

1. 大房子

許多退休族出於習慣或情感，依然守著空間過大的老房子。但隨著年齡增長、行動力改變，擁有許多閒置房間的透天厝或多樓層房屋，往往會從「避風港」變成沉重的維護負擔。

2.豪車

退休後，夫妻兩人同時用車的頻率大幅降低，多餘的車輛甚至豪華車款只會默默消耗金錢。將交通工具縮減為一輛實用型汽車，能省下可觀的油錢、保險、保養維修及牌照稅等費用。

退休規劃專家史蒂夫（Steve Sexton）建議：「豪華車款伴隨著高昂的保養與保險成本，這與簡單、高效的退休生活理念背道而馳，不如趁早賣掉換取現金。」

3.事業

對許多屆退企業主而言，事業代表了多年的身份認同、心血與犧牲，然而死抓著不放往往會損害企業的最終價值。在正確的時機轉手，不僅能保全多年建立的成果，還能讓自己帶著財務自由與清晰的頭腦步入退休。

4.收藏品

專家直言，除非已有明確的繼承人或感興趣的買家，否則趁早變賣或贈予，才能確保這些寶貝落入懂得珍惜的人手中。

高級理財規劃師卡琳（Karin Christenson）表示：「如果繼承人沒有興趣或沒有空間擺放，你精心挑選的收藏品最後很可能進了二手店或垃圾掩埋場。身為狂熱愛好者，你才是最適合為它們尋找下一個主人的人選。」

5.運動裝備

舊的運動裝備經常塞滿衣櫥或車庫，人們保留它們往往是基於感傷，或是懷抱著「未來還會再用」的幻想。但隨著生活型態與體能的改變，這些曾經摯愛的裝備早已淪為雜物。

對退休族而言，賣掉長期持有的物品，是一種看清現實與善待自己的行為。專家提醒，關鍵在於「專注於現在能服務你生活的事物」，並果斷釋放其餘的負擔，讓它們去為別人創造價值，也為自己換來更輕盈的退休人生。

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