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川普政府移民執法致外籍醫失業 美國醫療系統岌岌可危

世界日報／ 編譯廖振堯／綜合報導

川普政府於今年1月生效的政策凍結了39個國家公民以及持有巴勒斯坦權力機構旅行證件人員的簽證延期、工作許可、綠卡等申請，一些在美國工作的外國醫師因此失業，專家警告若限制外國醫師進入，美國的醫療保健系統將岌岌可危。

紐約時報報導，受影響的醫師來自非洲和中東被列入禁令名單的國家。由於政策宣布時他們的移民申請正在審理中，因此無法工作。數百名受此政策影響的外國醫師組成了一個非正式群組用於交流資訊。

紐時查閱了一份由醫師自行列出、受新政策影響的醫師名單，列出了100多名醫師，包括已停職的醫師、工作許可和簽證到期後可能被迫離職的醫師。有些人同意接受採訪，但條件是不能透露姓名，理由是擔心遭到報復。

如一位奈及利亞外科醫師在紐約一家醫院執刀膝關節和髖關節手術，這是他的進修內容之一。由於政府未能續簽他的工作許可，今年2月他被解雇了。這位醫師發表過數十篇同儕審查過的文章，原本也已獲得一家在醫療資源匱乏地區的大學醫院職位，將於7月1日上任，如今能順利入職的機會渺茫。

一名來自委內瑞拉的家庭醫師維利茲(Ezequiel Veliz)，曾獲評為格蘭德河谷(Rio Grande Valley)德州大學健康科學中心(UT Health)2025年度最佳住院醫師，但幾個月來一直無法工作，他感覺「像是被困在煉獄裡」。

美國醫學院培養的醫師數量不足，官方數據顯示今年7月開始的住院醫師職位共有4萬1千個空缺，但來自美國醫學院的申請者僅有3萬2千人。經過嚴格的考試和背景調查，約有七千名外國醫師被選中填補此空缺，完成培訓後許多人會在聯邦政府指定的醫療資源匱乏地區工作。超過60%的外國醫師從事初級醫療，包括家庭醫學、內科、小兒科，通常工作量繁重且收入低於其他專科，往往被美國醫師所排斥。

目前，外國醫師占美國執業醫師總數的25%，其中許多人已入籍。美國醫學院協會(Association of American Medical Colleges)統計目前面臨約6萬5千名醫師缺口，未來十年預計將進一步擴大。

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