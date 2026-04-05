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1.5兆美元 川普大增國防預算 同步削減許多聯邦部門支出

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
白宮3日提出的2027財政年度預算案中，將國防預算大幅增加4,450億美元，達到約1.5兆美元。圖為美軍第31陸戰隊遠征隊。 美聯社
白宮3日提出的2027財政年度預算案中，將國防預算大幅增加4,450億美元，達到約1.5兆美元。圖為美軍第31陸戰隊遠征隊。 美聯社

白宮3日提出的2027財政年度預算案中，將國防預算大幅增加4,450億美元，達到約1.5兆美元，包括為軍方人員提供5%-7%的加薪，但削減許多主要聯邦部門的預算。該提案仍需經國會批准。

若美國國會通過該預算案，2027年聯邦總支出將達到2.2兆美元，而本年度的支出約為1.8兆美元。

白宮宣稱，此次國防預算編列規模接近「二戰前夕的歷史性增長」。但其實這有別於川普第一任期覺得軍費開支過高的態度，當時他甚至將軍費之高形容為「瘋狂」。

這個為五角大廈編列的預算中，包括658億美元用於造船，向洛克希德馬丁公司採購85架新型F-35戰鬥機，以及提高軍隊薪資。陸軍中士以下階級的軍人將獲得7%的加薪，而高階軍官將加薪5%。其他具體增加經費的項目包括其備受爭議的「金穹」防禦系統、用於儲備國防工業關鍵礦產的資金，以及用於建造34艘新型作戰和支援艦艇的658億美元。

這份軍事預算提議，將令國會山莊的國防鷹派感到滿意，也凸顯出川普正試圖為擴大軍事行動籌措資金。白宮也將司法部預算增加13%，同時將國土安全與移民執法預算維持在22億美元的高水準。

但在整體可裁量支出中，非國防的部分將削減10%（約730億美元），許多聯邦部門的編列預算因此減少。其中，美國農業部預算減少19%、衛生部削減12.2%，環保署的經費更是腰斬。內政部、住房和城市發展部這兩部門的預算將分別都削減約13%。教育部也將削減2.9%。

這份預算案延續川普試圖瓦解前任大部分環保政策的做法，自然大砍環保署預算，取消150億美元的再生能源和潔淨空氣計畫，並將其中大部分資金重新用於為能源部建設化石燃料設施和高耗電的人工智慧（AI）超級電腦。

白宮也再次要求國會砍掉NASA科學預算的近半經費（約為60億美元），和去年被議員打槍的做法如出一轍。川普政府還提議大幅削減旨在幫助窮人的專案，也尋求減少醫學研究經費。

此外，自川普去年下令重啟「惡魔島」聯邦監獄後，如今有了進一步行動。白宮在最新公布的這份預算案中，編列1.52億美元，計劃用於支付該監獄第一年的經費。民主黨重量級眾議員裴洛西已矢言阻擋。

國會 五角大廈 二戰

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