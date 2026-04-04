川普簽令強化大學體育規範 籲國會盡速立法

美國總統川普今天發布行政命令，目的在加強大學體育規範以恢復財務穩定，以及保障大學體育未來發展。

路透社報導，這項行政命令指示聯邦機關提升關於轉學、資格審查和領薪參賽等大學體育關鍵規範的效能，同時尋求評估任何違反這類規範的行為是否會導致大學喪失聯邦補助和合約的資格。

這項命令呼籲相關主管機關更新規範，包括明定資格限制、制定轉學規則，以及禁止「不當」財務安排，包括由集體組織和類似實體促成的領薪參賽協議。

這項命令也呼籲國會迅速通過立法解決這些重要問題。

川普去年7月曾發布行政命令，尋求阻止第三方對美式足球和男子籃球等高收入體育項目大學運動員支付部分招募費用，以保障女性和非營利體育項目的經費來源。

川普上月在白宮的活動上說，大學美足計畫成本飆升正損害整體大學體育發展，並矢言發布更全面的行政命令。

他上月表示，「姓名、肖像與形象權」（Name,Image, and Likeness, NIL）合約價值逐年攀升，尤其是美足運動員合約，這為大學帶來沉重負擔，迫使部分學校放棄其他體育項目。