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擴大對大陸科技打擊 美FCC擬禁止進口部分大陸設備

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國聯邦傳播委員會（FCC）3日提議，禁止進口部分大陸製造商設備。這是華盛頓在2022年停止批准相關企業新型號設備後，進一步收緊對大陸電子設備限制的最新舉措。圖為華為參加2025年在上海舉行世界人工智慧大會。路透
美國聯邦傳播委員會（FCC）3日提議，禁止進口部分大陸製造商設備。這是華盛頓在2022年停止批准相關企業新型號設備後，進一步收緊對大陸電子設備限制的最新舉措。圖為華為參加2025年在上海舉行世界人工智慧大會。路透

美國聯邦傳播委員會（FCC）3日提議，禁止進口部分大陸製造商設備。這是華盛頓在2022年停止批准相關企業新型號設備後，進一步收緊對大陸電子設備限制的最新舉措。

路透報導，FCC已在2021年將華為、中興通訊、海能達、海康威視和大華股份的電信及視頻監控設備列入受限清單，認定他們對美國國家安全構成風險。2022年11月，FCC已決定不再批准這些企業新型號設備在美銷售或進口。

目前，FCC正就是否擴大禁令範圍、涵蓋此前已獲批設備徵求意見，並初步認為禁止這些設備繼續進口和銷售，有助於降低美國通信領域風險，從而維護國家安全。

FCC指出，新提議不會影響美國使用者繼續使用已購設備；但一旦政策落地，可能立即實施進口禁令，以避免企業集中搶運相關產品。

近年來，FCC持續加碼對大陸科技產品的限制措施，包括去年12月禁止所有大陸無人機新型號進口，以及上周叫停大陸製造的消費級路由器新型號進入美國市場。

此外，FCC去年10月以3比0通過決議，禁止含「受限清單」企業部件的設備獲得新批准，並在特定情況下限制此前已獲批產品。

針對相關措施，海康威視去年12月提起訴訟，指FCC決定越權，並稱這一機構「試圖在缺乏充分法律或證據基礎的情況下，追溯性限制合法授權。」

美國 大陸 華盛頓

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