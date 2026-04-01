快訊

補教搶師／付出收穫不成正比 學校已非師培生唯一選擇

毀滅式報復！伊朗4月1日起將攻擊輝達、蘋果等18家公司在中東的設施

台灣學起來！美國白宮推官方APP 可向總統告狀

聽新聞
0:00 / 0:00

美參議員將提案擴大中國車禁令 籲其他國家跟進

中央社／ 紐約31日綜合外電報導

美國共和黨籍聯邦參議員莫雷諾（Bernie Moreno）今天表示，他3月將提案立法，加強美國政府對中國汽車製造商進入美國市場的禁令，並鼓勵其他國家跟進。

路透社報導，美國前總統拜登（Joe Biden）政府去年1月祭出全面性規範，實際上禁止所有中國汽車製造商在美國銷售乘用車，理由是擔憂中國車輛有能力蒐集美國車主的敏感數據，從而造成國家安全隱患。

這項禁令獲得美國車廠和其他汽車相關團體大力支持。根據路透社取得的信函，多個主要汽車貿易團體本月稍早敦促美國政府阻止中國車廠進入美國市場，適逢美國總統川普預計5月與中國國家主席習近平舉行會談。

莫雷諾表示，他提出的法案會比現行進口禁令更為嚴格，將全面阻止中國汽車進入美國市場，無論是硬體、軟體還是合作夥伴都不例外。

他在紐約車展前的汽車論壇活動上說：「這裡不會有中國汽車。我希望拉丁美洲、墨西哥、加拿大以及歐洲現在就能採用我們相同的標準。」

莫雷諾還說：「我們不允許（中國電信設備公司）華為進入我們的電信基礎設施。我們也不會允許中國汽車製造商進入這個市場。我們要防止『毒瘤』進入我們的市場，也需要其他國家來做『化療』。」

中國駐美大使館未立即回應置評請求。

川普預計將於5月訪問中國。世界兩大經濟體美中尋求維持去年底以來穩定的關係。先前川普加徵關稅以及中國管制稀土出口，兩國關係經歷一段艱難時期。

川普1月曾表示，他對中國車廠在美國製造汽車持開放態度。他在底特律經濟俱樂部（Detroit EconomicClub）表示：「如果他們想來這裡設廠、僱用你們和你們的親朋好友與鄰居，那很好，我很歡迎。」

川普 美國

延伸閱讀

美參議員提案強化台美關係 推動無人機供應鏈去中化

美國不再「戀戰」？ 美貿易代表：川習會籌備順利

鄭習會、川習會接力登場 美議員：對話是好事 美中關係牢固台灣愈安全

下個護國神山？美國會議員將提1法案 擬助台建立「去中化」無人機供應鏈

相關新聞

川普1660億美元關稅退款要來了！新系統最快這時上線 審查恐花45天

路透報導，美國最高法院2月20日推翻川普政府對等關稅，並下令退還1660億美元稅款連同利息給進口商。一個多月後，川普政府正在電子報關系統中設立退款平台，目標在4月底正式上線，新系統的審查時程可能需要長達45天。

下個護國神山？美國會議員將提1法案 擬助台建立「去中化」無人機供應鏈

美國國會議員將提出一項法案，希望川普政府努力強化台灣國內的無人機產業，應對中國大陸日益升高的威脅。

川普名字一路掛！佛州機場改名「川普總統國際機場」 7月1日生效

美國總統川普二度上任後，許多公共機構陸續冠上他的名字，最新一例發生在佛州。佛州州長德桑提斯30日簽署法案，將棕櫚灘郡（Palm Beach County）最大的機場「棕櫚灘國際機場」，更名為「唐納．J．川普總統國際機場」。

紐約州擬新規 禁青少年接觸在線體育博彩 草案徵求意見中

紐約州博彩委員會(New York State Gaming Commission)30日發布兩項旨在防止青少年接觸在線體育博彩的法規草案，並徵求公眾意見，徵集期截至今年5月15日。

TSA多數員工薪水入帳 主要機場漸恢復正常

川普總統簽署緊急行政命令，指示國土安全部(DHS)立即向屬下運輸安全管理局(TSA)機場安檢人員發放薪資後，大多數員工30日已收到薪資，多個主要機場經過數星期的嚴重混亂延誤後，運作逐漸恢復正常，但國會仍未就國安部資金達成協議。

底特律猶太會堂攻擊案 FBI：受真主黨啟發

美國聯邦調查局（FBI）今天表示，本月稍早發生在密西根州底特律的猶太會堂攻擊案，係一起受到黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezb...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。