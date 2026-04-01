美參議員將提案擴大中國車禁令 籲其他國家跟進

美國共和黨籍聯邦參議員莫雷諾（Bernie Moreno）今天表示，他3月將提案立法，加強美國政府對中國汽車製造商進入美國市場的禁令，並鼓勵其他國家跟進。

路透社報導，美國前總統拜登（Joe Biden）政府去年1月祭出全面性規範，實際上禁止所有中國汽車製造商在美國銷售乘用車，理由是擔憂中國車輛有能力蒐集美國車主的敏感數據，從而造成國家安全隱患。

這項禁令獲得美國車廠和其他汽車相關團體大力支持。根據路透社取得的信函，多個主要汽車貿易團體本月稍早敦促美國政府阻止中國車廠進入美國市場，適逢美國總統川普預計5月與中國國家主席習近平舉行會談。

莫雷諾表示，他提出的法案會比現行進口禁令更為嚴格，將全面阻止中國汽車進入美國市場，無論是硬體、軟體還是合作夥伴都不例外。

他在紐約車展前的汽車論壇活動上說：「這裡不會有中國汽車。我希望拉丁美洲、墨西哥、加拿大以及歐洲現在就能採用我們相同的標準。」

莫雷諾還說：「我們不允許（中國電信設備公司）華為進入我們的電信基礎設施。我們也不會允許中國汽車製造商進入這個市場。我們要防止『毒瘤』進入我們的市場，也需要其他國家來做『化療』。」

中國駐美大使館未立即回應置評請求。

川普預計將於5月訪問中國。世界兩大經濟體美中尋求維持去年底以來穩定的關係。先前川普加徵關稅以及中國管制稀土出口，兩國關係經歷一段艱難時期。

川普1月曾表示，他對中國車廠在美國製造汽車持開放態度。他在底特律經濟俱樂部（Detroit EconomicClub）表示：「如果他們想來這裡設廠、僱用你們和你們的親朋好友與鄰居，那很好，我很歡迎。」