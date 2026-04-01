川普挑戰出生公民權憲法修正案 最高法院見真章

美國最高法院4月1日將首度聽取「出生公民權」案，9位大法官今夏將決定施行超過百年、在美國領土出生嬰兒即有公民身分的憲法修正案是否仍適用。美國社會再度為移民議題緊繃，兩造法律意見與輿論風向至今難定可能的結果。

百年來，只要在美國出生，無論生父母是否具美國國籍，或持有綠卡、短期簽證，或非法入境、逾期居留，都可依憲法第14修正案第1款「所有在美出生或歸化並受其管轄者，均為美國及居住州的公民」，申請公民身分。最高法院4月1日將首度聽取挑戰美國國籍屬地主義的個案。

緊縮移民政策、取消出生公民權是美國總統川普（Donald Trump）兩任競選期間的重要選舉支票。川普第2任期上任首日即簽署14160號「保障美國公民權意義與價值」行政命令，要求各州停止向無證移民與持短期簽證者產下的子女核發身分，全案經州聯邦法院上訴，最高法院最終決定聽取攸關憲法意義的案件。

司法部在多起案件中選擇「川普訴芭芭拉」（Trump v Barbara）案要求最高法院裁定。

川普訴芭芭拉案由「美國民權聯盟」（AmericanCivil Liberties Union，ACLU）與多個民權團體提出，當中3起個案分別為宏都拉斯的芭芭拉（Barbara）、台灣的蘇珊（Susan）與巴西的馬克（Mark）。

訴訟文件指出，來自台灣的蘇珊在美12年，現持學生簽證，並透過工作申請合法長期公民身分，她的丈夫不是美國公民。蘇珊已有3名子女，均順利取得美國國籍，她在2025年4月於猶他州誕下第4名子女莎拉（Sarah），已提出護照申請。

負責全案的美國民權聯盟國際事務律師王德棻（Cecillia Wang），55歲，父母為台灣留學生後移民美國，長期投入移民權益與法律諮詢工作。

「川普訴芭芭拉」案有關憲法詮釋，關鍵在於「並受其管轄者」（and subject to the jurisdiction thereof）6字該如何解釋。1898年，父母在中國出生的黃金德因排華被拒入境並提起訴訟，當時最高法院「美國訴黃金德案」（United States v. Wong Kim Ark）判決確立在美出生者皆為公民，判決也將決定這起百年判例是否繼續適用。

司法部認為，1868年通過的憲法第14修正案有其時空背景，旨在保障南北戰爭後解放的奴隸及其後代，並非讓所有在美出生者成為公民。川普在「真實社群」（Truth Social）貼文，「出生公民權不是讓來自中國或世界各地的有錢人，付錢在美生育，然後荒謬的成為美國公民，這（憲法修正案）是關於奴隸的後代」。

此外，在法律與總統權限上，美國總統是否可動用行政命令挑戰憲法位階，最高法院也需說明。

過去一年，美國法學界就此展開辯論，兩造主要倡議者分別向最高法院提交「法庭之友」信函說明見解。民調雖多數支持一般性「出生公民權」提問，但若細問至出生父母身分等，結果可能不相同。

最高法院9位大法官中保守派佔多數，但川普政府在關稅案跌了一跤，各方難以預料最終判決結果，1日的庭上辯論或可探出法官意向。聽取辯論後，大法官可能在6月至7月初做出裁定。