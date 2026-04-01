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美參議員提案強化台美關係 推動無人機供應鏈去中化

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美國新聞網站Semafor獨家報導，美國聯邦參議員提出一項跨黨派新法案，要求川普政府強化台灣本土無人機產業發展，打造去中化供應鏈，因應來自中國日益升高的威脅。

美國民主黨籍聯邦參議員默克利（Jeff Merkley）與金安迪（Andy Kim）、以及共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）與匡希恆（John Curtis）共同提出這新法案。

該法案尋求設立一個由美國國務院與五角大廈參與的工作小組，評估台灣本土無人機製造能力，並探索美台合作生產無人機及相關零件的途徑。

該法案的文本率先與Semafor分享，其構想旨在打造一個不依賴中國的無人機供應鏈，讓台灣及其他美國盟友得以仰賴。

為達此目標，該法案也呼籲美國政府與台灣及亞洲其他盟友建立更廣泛的夥伴關係，以打造不依賴中國的無人機供應鏈。

默克利透過聲明告訴Semafor：「我們的跨黨派行動不僅維護美國在印太地區的戰略利益和區域穩定，也確保台灣具備充分能力發展無人機系統，以支援自身防衛與我國國家安全。」

台灣在美國參院獲得廣泛的跨黨派支持，但該法案能否闖關仍不明朗。中國愈發頻繁使用無人機對台灣施加壓力，據報導已將由戰機改裝的攻擊型無人機部署到鄰近台灣海峽的基地。

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