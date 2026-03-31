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下個護國神山？美國會議員將提1法案 擬助台建立「去中化」無人機供應鏈

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國國會議員準備提出一項法案，盼川普政府努力強化台灣國內的無人機產業，應對中國大陸日益升高的威脅。歐新社
美國國會議員準備提出一項法案，盼川普政府努力強化台灣國內的無人機產業，應對中國大陸日益升高的威脅。歐新社

美國國會議員將提出一項法案，希望川普政府努力強化台灣國內的無人機產業，應對中國大陸日益升高的威脅。

根據美國新聞網站Semafor看到的內容，這項法案將建立一個美國國務院及國防部參與的工作小組，評估台灣在國內製造無人機的能力，並找出美國和台灣合作生產無人機及組件的方式。

這項新法案由參議員默克利（奧勒岡州，民主黨籍）、克魯茲（德州，共和黨籍）、匡希恆（猶他州，共和黨籍）與安迪．金（紐澤西州，民主黨籍，韓裔）所提出，主要構想是由發展出一套台灣與美國盟國可以信賴的無人機供應鏈，無須依賴中國。

為達成此一目標，這項法案也要求美國政府與台灣及其他亞洲盟國建立更廣泛的夥伴關係，以推動無須依賴中國的無人機供應鏈。

默克利表示，「我們兩黨的努力不僅能保護美國的戰略利益，與印太區域的穩定，同時也將確定台灣具有完備條件以發展無人飛行系統，以支持（台灣）本身的防禦及我們的國家安全」。

目前還不確定這項法案在參議院將如何進展。

美國 國防部 無人機

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