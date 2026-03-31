川普名字一路掛！佛州機場改名「川普總統國際機場」 7月1日生效

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國佛州棕櫚灘國際機場一架捷藍航空客機在跑道上滑行，後方可見總統專機「空軍一號」，攝於2025年3月30日。美聯社
美國佛州棕櫚灘國際機場一架捷藍航空客機在跑道上滑行，後方可見總統專機「空軍一號」，攝於2025年3月30日。美聯社

美國總統川普二度上任後，許多公共機構陸續冠上他的名字，最新一例發生在佛州。佛州州長德桑提斯30日簽署法案，將棕櫚灘郡（Palm Beach County）最大的機場「棕櫚灘國際機場」，更名為「唐納．J．川普總統國際機場」。

紐約時報報導，棕櫚灘國際機場正是川普往返海湖莊園使用的主要機場。這項更名法案預計於7月1日生效，但仍須獲得美國聯邦航空總署（FAA）批准。德桑提斯通常會公開簽署重要法案，此次卻少見未舉行公開儀式，而是低調完成簽署；州長發言人表示，未來仍將舉行象徵性簽署儀式。

川普長期以來習慣將自己的名字用於商業事業，這一做法在他擔任總統期間進一步擴大。由他任命多數成員的甘迺迪表演藝術中心董事會2025年12月投票決定，為該中心冠上川普之名；美國財政部上周也表示，川普的簽名將很快出現在美國紙鈔上。

川普集團2月向美國專利及商標局（USPTO）提交商標申請，範圍涵蓋「唐納．J．川普總統國際機場」、「唐納．川普國際機場」，以及可能作為機場代碼的「DJT」，並計畫將這些名稱用於機場主題商品。隨後不久，由共和黨掌控的佛州眾議院與參議院通過機場更名法案。

川普集團當時表示，川普本人或家族「不會從機場更名中獲得任何版稅、授權費或其他金錢利益」，並稱此舉是為了防止川普之名遭到「侵權」使用。目前尚不清楚該集團是否會在自家網站銷售帶有川普品牌的行李箱或其他商品。

川普次子、負責川普集團營運的艾瑞克（Eric Trump）29日在社群媒體發文，感謝德桑提斯及佛州共和黨人。他寫道：「棕櫚灘國際機場現在正式成為『唐納．J．川普總統國際機場』！」並表示：「很自豪能在這件事中扮演一個小小的角色。」

根據佛州民主黨人說法，此次更名將讓地方政府承擔約500萬美元（約新台幣1.6億元）的成本。州眾議院民主黨領袖德里斯凱爾（Fentrice Driskell）批評，共和黨將機場更名置於民生議題之上。他在聲明中表示，州民的稅金正被用來慶祝一個推高油價、食品價格與醫療成本的人，並指共和黨已與真正影響佛州居民的問題脫節。

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