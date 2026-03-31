川普下令付薪 機場安檢長龍可望動起來
美國總統川普下令，即便是國會預算僵局導致政府部門停擺，但機場安檢人員仍可領薪；數週來機場壅塞情況可望在本週有所緩解。
自2月14日以來，國土安全部（DHS）因預算僵局，撥款已被中斷，民主黨國會議員要求他們必須先改善在明尼蘇達州驅逐移民的做法。
國土安全部資金斷鏈，機場的航空運輸首當其衝，運輸安全管理局 （TSA）大批員工不是缺勤、就是無薪工作，旅客必須排隊數小時才能進行安檢。
川普27日簽署行政命令，保證對運輸安全管理局人員發放薪資，川普此舉繞過國會的預算撥款審核權。
聯邦員工工會今天表示，安檢人員的薪資已開始發放，但尚未拿到所有積欠的工資。
到本月30日止，國土安全部經費已中斷45天，創下美國史上紀錄，即便是部分政府停擺都會影響到更廣泛的聯邦員工。
法新社報導，此次停擺看似將持續下去，因為國會議員在30日仍未能結束政府部分部門停擺，但已開始為期兩週的休會。
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