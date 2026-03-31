TSA多數員工薪水入帳 主要機場漸恢復正常

川普總統簽署緊急行政命令，指示國土安全部(DHS)立即向屬下運輸安全管理局(TSA)機場安檢人員發放薪資後，大多數員工30日已收到薪資，多個主要機場經過數星期的嚴重混亂延誤後，運作逐漸恢復正常，但國會仍未就國安部資金達成協議。

綜合美聯社、路透等報導，自國安部無資金停擺後，TSA安檢員工遭拖欠薪資一個多月，期間超過500多人索性辭職以及數以千計員工請假，缺勤率在上周五(27日)達最高點，約有12.4%的員工即3560人未到崗，大多數主要機場，包括巴爾的摩、休士頓、紐約、紐奧良及達拉斯的機場，都出現乘客大排長龍等候安檢，部分人更須輪候6小時。

在川普命令下，DHS表示員工30日(周一)收到薪資，包括兩期完整的兩周工資，並會盡快發放停擺開始以來拖欠的剩餘工資。

「美國政府員工聯盟」TSA分會秘書兼財務主管瓊斯(Johnny Jones)表示，員工向工會反映說已收到工資，至於停擺初期遭拖欠的薪資，預計下星期將會發放。但也有員工表示補發工資數額不正確，包括未支付的加班費及不正確的預扣稅額。

瓊斯同時也是達拉斯-沃斯堡國際機場的TSA人員，他表示，有同事告訴他，在支付了汽車與住房費用以及逾期費用後，自己的銀行帳戶「又回到零」。他說，員工們對薪水終於入帳鬆了一口氣，但也擔心這筆錢會來得快、去得也快。

在發放薪資後效果馬上立竿見影，各主要機場的旅客輪候安檢時間大為縮短，有部分，例如休士頓喬治布希洲際機場(George Bush Intercontinental Airport)，30日上午排隊等候安檢只需10分鐘。巴爾的摩-華盛頓國際機場、亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克遜國際機場(Hartsfield-Jackson International Airport)，輪候時間甚至恢復正常。不過紐約拉瓜地亞機場在30日上午的等候時間，仍然超過兩小時。

但是工會指出，目前尚不清楚，如果國安部資金僵局持續，川普的行政命令是否涵蓋未來的薪資發放。工會要求盡快立法給國安部提供資金。

30日在國會幾乎沒有出現任何進展的跡象，參議員們僅舉行了一次簡短會議，沒有審議眾議院的法案，隨後又恢復了為期兩周的休會。白宮發言人李維特表示，川普希望國會議員立即返回華盛頓，透過立法為DHS提供全部資金。